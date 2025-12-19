Ya Llegó el Cometa 3I/ATLAS: ¿A Qué Distancia Se Acercó a la Tierra y A Qué Planeta Irá Después?

El cometa 3I/ATLAS llegó a su punto máximo de acercamiento con la Tierra este viernes 19 de diciembre de 2025 y pasó más cerca de lo que pronosticó la NASA. Por ello, a continuación te decimos a qué distancia se encuentra el objeto interestelar y qué planeta visitará después.

El tercer objeto interestelar detectado por los humanos alcanzó el perigeo en la madrugada de este viernes y en una nota previa te contamos cómo ver su trayectoria en vivo, la cual ha sido observada por los aficionados y expertos en astronomía, quienes descubrieron un cambio químico en la coma del cometa.

VIDEO: NASA Presenta Nuevas Imágenes del Cometa Interestelar 3I/ATLAS

¿A qué distancia se acercó el 3I/ATLAS a la Tierra?

De acuerdo con el Laboratorio de Astronomía solar de la Academia de Ciencias de Rusia, el cometa interestelar pasó a una distancia de 268,918,000 kilómetros de nuestro planeta aproximadamente a las 7:16 horas de Moscú este viernes, es decir a las 10 de la noche del jueves en México.

Noticia relacionada. ¿Un Motor en el 3I/ATLAS? Señalan Inestabilidad en Aceleración No Gravitacional del Cometa

Desde que fue descubierto el pasado 1 de julio del 2025 por el telescopio ATLAS (Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides), la NASA reveló que el cometa interestelar se acercaría a 270 millones de kilómetros, por lo que pasó más cerca de la Tierra de lo pensado, sin embargo sigue siendo una gran distancia de separación de tal forma que no representa ninguna amenaza para los humanos.

"Una distancia enorme desde el punto vista de la escala terrestre, pero absolutamente ínfima desde el punto de vista de las distancias interestelares", indicaron el Laboratorio de Astronomía solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

Video. Cometa 3I/ATLAS en el Sistema Solar: ¿Por Qué la NASA Dejó de Informar sobre su Paso?

¿A qué planeta irá después el cometa 3I/ATLAS?

El objeto interestelar continuará su recorrido por el sistema solar y se acercará a Júpiter el próximo 16 de marzo de 2026, a una distancia aproximada de 54 millones de kilómetros. Después, el cometa seguirá su viaje hacia el espacio hasta no ser visto jamás.

Noticia relacionada. Detectan Rayos X en el Cometa Interestelar 3I/ATLAS: ¿Qué Significa?

El planeta que tuvo un mayor acercamiento con el cometa 3I/ATLAS fue Marte con una distancia aproximada de 30 millones de kilómetros, lo cual sucedió el pasado 3 de octubre de 2025, de acuerdo con las observaciones de la NASA.

Actualmente, el objeto interestelar ha comenzado a alejarse de la Tierra y se encuentra a más de 340 millones de kilómetros del Sol. Además, se estima que se ha acelerado su paso pues viaja a una velocidad de 239 mil km por hora, es decir a 66.6 km por segundo, aproximadamente.

Historias recomendadas