Cometa 3I/ATLAS: Anti-Cola es Más Grande que Distancia entre Tierra y Luna, Explica Científico

El objeto interestelar 3I/ATLAS, el tercer cuerpo identificado que entró en nuestro sistema solar, continúa generando sorpresas, en esta ocasión el científico de Harvard, Avi Loeb, director del Proyecto Galileo, habló sobre su anti-cola, la cual asegura que se dirige hacia el Sol y posee un tamaño del que nadie se imaginaba.

En su blog, Loeb aseguró que la anti-cola del cometa interestelar 3I/ATLAS es más grande que la distancia promedio entre la Tierra y la Luna.

En N+ te explicamos a qué se refiere Loeb, al hablar sobre el tamaño de la anti-cola del objeto interestelar 3I/ATLAS.

¿Qué tan grande es la anti-cola del cometa interestelar 3I/ATLAS?

Las imágenes más recientes del 14 y 15 de diciembre de 2025 muestran una anti-cola prominente. Esta cola se extiende hasta medio millón de kilómetros desde el núcleo de 3I/ATLAS, en dirección al Sol.

Esta longitud de 500,000 kilómetros supera la distancia promedio a la Luna, que se sitúa en 384,400 kilómetros. Loeb asegura que no se observó antes una anti-cola de este tamaño en ningún otro cometa.

Las fotografías, como la tomada por Toni Scarmato en Calabria, Italia, el 15 de diciembre, muestran esta anti-cola en dirección al Sol. Otra imagen, capturada por Dan Bartlett en California el 14 de diciembre, también revela una anti-cola de color verde-azul apuntando en la misma dirección.

¿Cuál es la teoría de Loeb sobre la anti-cola del cometa interestelar 3I/ATLAS?

Para que esta anti-cola del cometa interestelar 3I/ATLAS alcance una escala de 500,000 kilómetros durante los 45 días posteriores al perihelio, el material expulsado tuvo que alcanzar una velocidad específica.

Según Loeb, la velocidad del material en la anti-cola, relativa al núcleo del cometa, debe ser de al menos 130 metros por segundo.

Para el científico de Harvard, es necesario analizar el origen de esta expulsión de materia para saber si es natural o artificial.

Una posibilidad es que esta velocidad se mantenga gracias al polvo o gas sublimado de bolsas de hielo que miran hacia el viento solar y la presión de la radiación solar. La sublimación de los hielos ocurre cuando el calor del Sol convierte el hielo directamente en gas.

La otra posibilidad, que Loeb considera, es una alternativa alienígena, y se refiere a que la anti-cola provenga de un chorro de un propulsor tecnológico.

