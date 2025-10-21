Cometa Lemmon 2025: ¿Cómo y A Qué Hora Ver en México del 21 al 27 de Octubre 2025?

Señalado como uno de los eventos astronómicos más esperados del año, el Cometa Lemmon 2025 se posiciona para ser el más brillante y lo podrás observar desde México, pero ¿cómo y a qué hora verlo? En N+ te decimos lo que debes saber para disfrutar este espectáculo en el cielo.

Y es que a pesar de que se ha vuelto tendencia en los últimos días el cometa 3I/Atlas, éste ha generado particular atención por su brillo y características. Además, su mejor época para ser observado coincide con la lluvia de estrellas orióndas.

Video: Así se Vio ‘El Cometa del Siglo’ desde Carrizal, Veracruz

¿Cómo ver el Cometa Lemmon 2025 en México?

Lo primero que debes saber es que el cometa Lemmon, también llamado C/2025 A6, fue descubierto en enero de este año y a pesar de que ya es catalogado como uno de los más brillantes del año, en México tenemos una posición geográfica privilegiada, pues podrá verse mejor desde el territorio y Centroamérica.

Las mejores condiciones de para velo llegarán entre mediados de octubre y finales de noviembre, cuando el Lemmon alcanzará su punto más cercano a la Tierra este 21 de octubre 2025 y será un objeto vespertino hasta el 28 de octubre 2025.

El Cometa Lemmon alcanza su brillo máximo entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Para observarlo mejor puedes usar binoculares y telescopios. Puedes localizarlo mirando hacia el horizonte noroeste y seguir el arco que une la Osa Mayor con Arturo.

En zonas rurales y libres de contaminación ambiental y lumínica, el C/2025 A6 podrá distinguirse sin instrumentos, con un brillo similar al de las estrellas más notorias de esa región.

¿A qué hora ver el Cometa Lemmon 2025?

El momento ideal para observarlo será justo después del atardecer, cuando el cielo empiece a oscurecer y aparezcan las primeras estrellas. "El mejor lugar para observarlo es el cielo vespertino. A medida que el cielo se oscurece, el cometa se moverá primero, en cuestión de días, cerca de la brillante estrella Arturo, y luego seguirá su trayectoria hacia el suroeste, bajo las estrellas del Triángulo de Verano", señala la Real Sociedad Astronómica de Londres.

Historias recomendadas:

La NASA Abandona Contrato Exclusivo con SpaceX para Ir a la Luna por Retrasos

Telescopios Captan Cómo Agujero Negro Devoró una Estrella y Eructó Rayos X



DMZ