¿Cómo explica la ciencia cuando "se te sube el muerto"?

(Foto: Pixabay)

Se te sube el muerto

La parálisis de sueño

¿Por qué ocurre "la subida del muerto"?

Horarios de sueño irregular

Jet lag

Pasar muchas horas sin dormir

Dormir boca abajo

Exceso de estrés

Obesidad

Hipertensión

Diabetes

¿Cómo lo prevenimos?

Evitar pasar mucho tiempo sin dormir

Realizar momentos de descanso en medio de nuestras actividades

No dormir boca arriba

Hacer ejercicio mínimo 3 horas antes de dormir

Dormir entre 7 y 9 horas

Reducir el estrés

Tener una dieta balanceada

Evitar cenas abundantes

No consumir refrescos, café, chocolate o té antes de dormir

Prácticamente todo mexicano conoce la expresión "". Se trata de una situación relativamente común, en la que, según la creencia popular, una persona a punto de dormirse o recién despierta no puede moverse porque, supuestamente, "".La idea es que un espíritu, sin mejor cosa que hacer para pasar el rato, molesta a una persona de esta forma.Algunos creen que tiene un significado más allá de la molestia, y podría significar una forma en que los espectros intentan comunicarse con los vivos.Todo lo anterior suena muy interesante, pero la ciencia tiene una explicación fuera de los mitos y leyendas. A continuación te la compartimos.De acuerdo con la cultura popular, algunas personas viven una experiencia paranormal cuando se les "sube el muerto".Se trata de, justo previo a dormir o al despertar, sentir una carga en el cuerpo que impide mover al que la sufre.Los que la han padecido dicen que sienten la presencia de un cuerpo que los oprime y que, por el peso extra, el colchón, sofá o lugar donde se duerme se hunde más de lo normal.No solo se siente pesadez, sino que se pierde el control del cuerpo y las personas no pueden moverse, ni hablar.Según la creencia popular, una forma de liberarse del "muerto" es rezando, o bien soltando muchas groserías.De acuerdo con la ciencia, esta experiencia no tiene nada de paranormal y se trata de una condición bastante común llamada parálisis de sueño.De acuerdo con el doctor Baland Jalal , especialista en neurociencia y psiquiatría de la Universidad de Cambridge, la parálisis del sueño es el nombre correcto para referirse a "la subida del muerto".El doctor Jalal describe esta condición como una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario durante el sueño y la vigilia.Se produce o antes de dormir o al despertar y suele ir acompañada de una sensación de angustia, y suele provocar un ataque de ansiedad. Dura entre 30 segundos y 3 minutos.Según los datos estadísticos, cerca del 60 % de la población mundial experimentará esta sensación por lo menos una vez en la vida.La parálisis del sueño es considerada una parasomnia, es decir, un trastorno del sueño.Los expertos lo explican como una disociación entre la relajación muscular que vivimos al estar dormidos y el estado de alerta. Es decir, nuestro cuerpo piensa que seguimos dormidos cuando, en realidad, ya estamos despiertos.Como vemos, explicarlo no es tan difícil, incluso sabemos cuáles son las principales causas de este trastorno:Como vemos, es más común de lo pensábamos. Para prevenir y evitar este problema existen algunas recomendaciones por parte de los expertos:https://www.youtube.com/watch?v=G_eUZHQHH94Siguiendo estas recomendaciones podemos evitar que se suba el muerto.