Convocan a Bautizar a Nueva Especie de Luciérnaga Descubierta en el Bosque de Chapultepec

Ha sido descubierta en el Bosque de Chapultepec una nueva especie de luciérnaga. Ahora, la UNAM y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) han convocado a la ciudadanía a bautizar a esta nueva especie. Las votaciones comenzarán el viernes 26 de septiembre.

Descubren nueva especie de luciérnaga en el Bosque de Chapultepec

En 2024, se realizó en el Bosque de Chapultepec un BioBlitz, un evento científico que convocó a investigadores y estudiantes. Por 24 horas muestrearon 686 hectáreas para conocer la biodiversidad del pulmón de la capital.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, Rodrigo Medellín Legorreta, investigador del Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que, como resultado, se encontró en este ejercicio una nueva especie de luciérnaga:

Invitan a bautizar a nueva especie de luciérnaga hallada en el Bosque de Chapultepec

En la misma conferencia, Julia Álvarez Icaza Ramírez, titular de la SEDEMA, compartió que esta nueva especie de luciérnaga hallada en el Bosque de Chapultepec será bautizada por la ciudadanía. La funcionaria anunció el lanzamiento de la iniciativa “Mujeres mexicanas que nos iluminan: nombremos una nueva especie de luciérnaga”.

SEDEMA invitó a elegir el nombre de nueva especie de luciérnaga. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

A partir del 26 de septiembre, las y los ciudadanos podrán votar entre cinco nombres de destacadas mujeres mexicanas para bautizar a esta nueva especie de luciérnaga. Las mexicanas entre las que se podrá elegir para nombrar a este insecto bioluminiscente son:

Irene Elena Motts Beal , educadora, escritora y bióloga

, educadora, escritora y bióloga Magdalena Cervantes Castañeda, maestra tepehuana de Nayarit

maestra tepehuana de Nayarit Malinalli Tenepal , conocida como “La Malinche”, quien sirvió como intérprete a Hernán Cortés

, conocida como “La Malinche”, quien sirvió como intérprete a Hernán Cortés María Sabina , curandera y chamana mazateca

, curandera y chamana mazateca Rosario Castellanos, escritora, autora de Balún Canán

Las y los ciudadanos podrán votar en el siguiente enlace a partir del viernes 26 de septiembre.

