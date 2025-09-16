¿Quieres Ver Al Planeta de los Anillos? Este Será el Mejor Día del Año para Ver a Saturno

Ver a Saturno en el cielo es uno de esos espectáculos que ningún aficionado a la astronomía se debe perder. Te decimos cuándo será el mejor día del año 2025 para ver a Saturno y sus anillos.

El eterno encanto de Saturno para los astrónomos

Junto con Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, Saturno es uno de los planetas que conocían los antiguos. Los astrónomos de la Antigüedad notaron que estos cuerpos, a diferencia de las estrellas, se movían por el cielo.

Las estrellas parecen quedarse fijas en la bóveda celeste, en cambio los planetas son capaces de moverse grandes distancias. Por ello, los griegos bautizaron a los planetas como planḗtēs, que quiere decir vagabundos.

Nuestra imagen de este planeta cambió radicalmente cuando Galileo, hacia marzo de 1610, descubrió que Saturno tenía unas peculiares orejas. El científico descubrió con un telescopio fabricado por él mismo los cautivadores anillos de Saturno.

Desde entonces, este planeta se ha convertido en uno de los objetos favoritos de los amantes de la astronomía. Todo aficionado con un telescopio nuevo se emociona ante la idea de ver con sus propios ojos sus anillos.

Saturno es visible la mayor parte del año para los ojos expertos, pero hay un día en específico en que cualquier aficionado puede ver a este planeta a simple vista.

El próximo 21 de septiembre será el mejor día del año 2025 para ver a Saturno. Foto: NASA

¿Qué es la oposición planetaria y por qué es importante para ver a Saturno?

Para entender las condiciones óptimas para ver a Saturno, primero hay que entender un concepto: la oposición planetaria. Esto ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y un planeta.

Si este concepto te recuerda vagamente a lo que ocurre durante un eclipse de Luna, estás en lo correcto. La oposición ocurre cuando dos objetos se encuentran en puntos opuestos del cielo, en una relación de 180 grados. Durante un eclipse de Luna, nuestro satélite se encuentra en oposición al Sol y, además, provoca un juego de luces único.

Pero, en el caso de los planetas, la oposición tiene una utilidad: suele ser el mejor día para ver dicho objeto. Esto se debe a que el planeta es iluminado directamente por nuestra estrella.

¿Cuándo será el mejor día del año para ver a Saturno?

Saturno estará en oposición el próximo 21 de septiembre. Esto significa que la Tierra se ubicará en medio del planeta y el Sol, lo que permitirá que el astro le ilumine por completo.

La consecuencia es que el 21 de septiembre será el mejor día del 2025 para ver a Saturno. Se le podrá ver a simple vista durante toda la noche.

Sin embargo, el espectáculo mejorará notablemente con un telescopio dobsoniano. Cabe recordar que los telescopios dobsonianos son los mejores para principiantes debido a que son fáciles de operar e instalar.

También son útiles los binoculares aptos para astronomía, con denominación 10 x 50. Si están correctamente calibrados, estas herramientas permitirán a cualquiera ver los anillos de Saturno tan bien como lo logró Galileo hace cuatro siglos.

