(Foto: Pixabay)

¿Por qué siguen corriendo los pollos sin cabeza?

¿Cuánto puede vivir un pollo sin cabeza?

Miracle Mike (Foto: Getty Images)

La historia de Miracle Mike

¿Por qué vivió tanto Miracle Mike?

Todos hemos escuchado, y no pocos visto, quepueden vivir sin cabeza algunos minutos. Incluso existe una expresión popular, “ir como pollo sin cabeza”, para referirnos a alguien que tiene mucha energía, pero la emplea mal.Ahora bien, ¿por quépueden vivir durante un rato considerable sin cabeza?, ¿cuánto tiempo pueden vivir los pollos sin cabeza? Como en casi todo, la ciencia tiene respuestas a estas dudas.Los pollos, después de ser decapitados, mantienen oxígeno en la médula espinal. A veces, al desprenderlos de su cerebro, los circuitos de la médula espinal hacen que se active el sistema motriz de forma espontánea.Lo anterior produce que las patas se muevan, y durante un corto tiempo veremos al pollo decapitado correr.Los seres humanos morimos inmediatamente después de ser decapitados, porque necesitamos que nuestro cerebro esté irrigado de sangre permanentemente.Pero otros animales logran vivir bastante tiempo sin cabeza, como las cucarachas (que pueden vivir hasta una semana sin cabeza) o las serpientes (que sobreviven alrededor de una hora).En el caso de los, gallos y gallinas, en promedio sobrevivensin cabeza.Sin embargo, existen casos extraordinarios, como el del famoso “” (Milagroso Mike), un gallo que sobrevivió 18 meses sin cabeza a mediados del siglo pasado.En 1945, tan solo unos meses después de nacer, el pollo Mike había sido seleccionado por su dueño, el granjero Lloyd Olsen, para ser su cena de esa noche.Lloyd tomó un hacha y se dispuso a rebanar el cuello de Mike. Olsen cortó el cuello del pollo de una forma rara, y se sorprendió cuando descubrió que el animal no se moría, por el contrario, se comportaba con normalidad, solo que sin cabeza.Mike, que aumentó su nombre a, caminaba sin problemas, intentaba acicalarse e incluso intentaba emitir un sonido.Olsen se dio cuenta que podía alimentarlo con un gotero para los ojos, rellenado con una mezcla de leche y agua, con el que lo alimentaba a través del agujero que tenía en lugar de cabeza.El fin de Lloyd Olsen no era altruista, por el contrario. Se dio cuenta que Mike podría brindarle una buena cantidad de dinero en las ferias, como un fenómeno.El éxito del gallo sin cabeza fue enorme, y en su mejor momento le brindó a su dueño hasta 4,500 dólares al mes.Gracias a su fama, la Universidad de Utah se interesó en analizar a Miracle Mike. Después de corroborar que era un pollo decapitado vivo, se dispusieron a analizarlo.Un equipo de biólogos zootecnistas descubrieron que la clave para resolver la razón detrás de la vida sin cabeza de Mike se encontraba en la forma del corte que le realizaron en el pescuezo.El hachazo de su dueño le cortó la parte superior del cerebro, pero dejó intacto el cerebelo y el bulbo raquídeo, suficiente como para permitirle seguir realizando sus funciones principales, como respirar y controlar el bombeo de la sangre desde el corazón.Además, y para suerte de Mike, un coágulo impidió que se desangrara.El cráneo de los pollos contiene dos agujeros grandes, para los ojos, por lo que su cerebro no se encuentra -como en el caso de los humanos, justo en la parte de arriba de sus cabezas.El cerebro de los pollos está colocado a 45 grados de la cabeza, por eso el corte de Lloyd Olsen no se llevó por completo el cerebro de Mike.Al final, Mike murió 18 meses después de ser decapitado, debido a que, de vez en cuando, Lloyd lo consentía con un grano de maíz que le metía por el agujero en su cabeza.En una ocasión, el grano de maíz le impidió respirar, y falleció por atragantamiento.https://www.youtube.com/watch?v=H5m1z3BF-W8