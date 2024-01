¿Debe Preocuparnos que las Jacarandas Floreen en Enero?

Desde la segunda semana de enero del 2024, habitantes de la Ciudad de México notaron una floración temprana en algunas jacarandas de la capital. Estas flores precoces han sido interpretadas como un signo de alarma en redes sociales, ¿pero qué opinan los expertos sobre el tema?

Noticia relacionada: ¿Cómo llegaron los árboles de jacarandas a la CDMX?

El pasado 18 de enero el usuario @Joaan___ escribió en X (antes Twitter): “Cuando florecen las jacarandas… en enero”. Por su parte, el usuario @Dn_ArthurV escribió: “Parece chiste, pero es anormal que las jacarandas estén floreciendo en enero”.

Publicaciones como esta han inundado las redes sociales en los últimos días, donde se advierte de la floración atípica de algunas jacarandas en el Valle de México.

Sin embargo, los especialistas que se han pronunciado sobre estas denuncias tienen algunos reparos. La cuenta especializada @arbolescdmx señaló que de ninguna forma se presenta una floración generalizada de jacarandas en la capital:

Lo forma en la que se hablado de la floración prematura de las jacarandas me parece muy irresponsable sobretodo por el uso de fotos y vídeos de años anteriores. Yo no he visto ni una sola jacaranda Jacaranda llena de flores, y en estos días que me puse a observar y solo vi una flor.