Despega con Éxito la Primera Misión Espacial Tripulada de Boeing Rumbo a la EEI

Este miércoles 5 de junio de 2024 despegó con éxito la primera misión espacial tripulada de Boeing rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), aquí te damos los detalles del acontecimiento considerado como histórico, ya que sufrió casi un año de retraso por una serie de problemas técnicos.

La misión despegó desde una plataforma de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos de América (EUA), con dos astronautas de la NASA a bordo.

La nave Starliner de la firma privada finalmente despegó con los experimentados astronautas Barry Butch Wilmore y Sunita Suni Williams en su interior.

Minutos después, el cohete propulsor Atlas V de la compañía United Launch Alliance (ULA) se separó de la cápsula, que posteriormente continuó por su cuenta el trayecto hasta alcanzar la órbita que la llevará a la EEI, a la que llegará a las 12:15 hora local de Miami del jueves.

De acuerdo con la NASA, la nave encajará en el módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional y, si bien la nave puede hacerlo de forma autónoma, en esta ocasión será maniobrada por los astronautas para probar las posibilidades de la Starliner, que permanecerá una semana en el laboratorio orbital antes de emprender el retorno.

Hate to see you go but love to see you liftoff! @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams are headed out from the @NASAKennedy Neil Armstrong Operations & Checkout Building. Next stop, a ride in the Astrovan to Space Launch Complex-41 where #Starliner awaits. pic.twitter.com/nXzBXaKDBg