Eclipse Solar del 21 de Septiembre de 2025: ¿Cómo Seguir sus Fases desde México? Horarios

El cielo de septiembre albergará un fenómeno astronómico que promete deleitar a los amantes del cosmos: el Eclipse Solar Parcial. La cita es el próximo domingo 21 de septiembre de 2025 y en N+ te decimos cómo seguir sus fases desde México y en qué horarios serán.

Para orientarte sobre el cosmos y sus maravillas en N+ publicamos ¿Se Verá en México el Eclipse Solar del 21 de Septiembre 2025? Estos Son los Horarios y Fases.

El sitio especializado Starwalk nombró al fenómeno del 21 de septiembre "Eclipse del Equinoccio" por su cercanía con el Equinoccio de Otoño que tendrá lugar el 22 de septiembre de 2025 y marca el cambio de estación. Ese día el sol saldrá por el Este y se pondrá al Oeste.

¿Cómo seguir desde México las fases del Eclipse Solar del 21 de Septiembre de 2025?

Lo primero que hay que saber es que desafortunadamente el Eclipse Solar Parcial no se verá desde México. La NASA dio a conocer que éste sólo se observará en Australia, Antártida, Océano Pacífico y el Océano Atlántico.

Mientras que el sitio especializado Starwalk sumó a Nueva Zelanda entre las regiones que podrán disfrutar de este Eclipse Solar Parcial. Dado que la trayectoria de sus fases está confinada a las regiones remotas del Hemisferio Sur.

Todos aquellos que deseen disfrutar de este fenómeno desde México lo podrán observar desde Internet. En la cuenta de Youtube Time And Date se puede seguir en vivo su trayectoria y sus fases. La transmisión dará inicio a las 10:00 horas del 21 de septiembre de 2025.

¿Cuáles son las fases del Eclipse Solar Parcial y sus Horarios en México?

El Eclipse Solar Parcial del 21 de Septiembre de 2025 tendrá cuatro fases, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España. Y te decimos a qué hora podrás observarlo en México desde la transmisión en directo.

El Inicio del Eclipse General será en el Océano Pacífico a las 11:29 horas de México, Mientras que el horario máximo del eclipse llegará cuando se encuentre sobre el Océano Antártico a las 13:41 horas de México.

A partir de ese punto comenzará la Conjunción en Ascensión Recta a partir de las 14:30 horas de México. Y el Fin del Eclipse se dará en Tierra de Fuego y la Antártida a las 15:51 horas de México.

Los horarios antes mencionados corresponden a la GMT-6, Hora de la Ciudad de México.

¡No te pierdas el Eclipse Solar del 21 de Septiembre 2025! Conoce todos los detalles. Foto: Unsplash.

¿Qué es el eclipse solar parcial y por qué ocurre?

La NASA explicó que los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean total o parcialmente. Lo que ocurre ocasionalmente en lo que se conoce como Temporada de Eclipses.

El del 21 de septiembre de 2025 será parcial, lo que significa que la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, cuando estos no están totalmente alineados. De modo que sólo una parte del Sol parecerá estar cubierta, entregando esa espectacular forma de medialuna tan característica.



