Experimento Propone Cómo Detectar al Gravitón, la Partícula que Es el Santo Grial de la Cuántica

El gravitón es la partícula más buscada de la física; su existencia podría confirmar una vez más las ideas de Einstein o abrir un nuevo campo para nuestra comprensión del universo. Ahora, un físico ha propuesto un nuevo experimento que podría capturar la sombra de la hipotética partícula de la gravedad.

Desde hace décadas, científicos han buscado comprobar si la gravedad podría ser cuántica, es decir, que se mueva con partículas .

podría ser cuántica, es decir, que se mueva con . El científico Ralf Schützhold ha propuesto un experimento que podría detectar el gravitón en las colisiones de agujeros negros supermasivos.

El gravitón, el Santo Grial de la física y la búsqueda para encontrarle

Actualmente, la física se divide en dos vertientes que, desde su trinchera, han sido comprobadas múltiples veces: por un lado, la relatividad, que explica los fenómenos macroscópicos, como el movimiento de los planetas, y por el otro, la cuántica, que explica cómo funciona el mundo a escala atómica.

Desde hace varias décadas, los científicos han buscado una forma de volver compatibles ambas teorías. Uno de los mayores choques ocurre con respecto a la gravedad. Según Einstein, la gravedad es un efecto de la deformación del tiempo y el espacio.

Por su parte, la cuántica indica que la gravedad podría ser transmitida en partículas. Si la luz tiene a los fotones y la materia tiene al bosón de Higgs, la gravedad podría tener un gravitón que sea responsable de la atracción entre objetos.

Con el fin de compatibilizar estos dos pilares de la física, se han propuesto varias “teorías del todo”, como la teoría de cuerdas, que propone que la unidad mínima del mundo, muy por debajo de los quarks, son cuerdas energéticas que vibran a distintas frecuencias.

Más recientemente, ha ganado respaldo la teoría de la gravedad postcuántica de Jonathan Oppenheim, que postula que la gravedad no tiene partículas, pero sí se comporta de forma aleatoria a nivel microscópico.

Nuevo experimento podría comprobar o descartar la existencia del gravitón

El problema es que nadie, hasta ahora, había ideado de forma convincente cómo capturar o medir el gravitón, la hipotética partícula que definiría a la gravedad en un nivel cuántico. Esto podría cambiar gracias a las ideas de Ralf Schützhold, físico del laboratorio Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, en Dresde, quien ha propuesto un experimento para ver la sombra del gravitón.

Desde hace unos años, se han desarrollado observatorios capaces de detectar cómo el espacio-tiempo se deforma cuando chocan objetos masivos del universo. Cuando dos agujeros negros supermasivos o dos estrellas de neutrones colisionan, la gravedad se deforma a millones de años luz de distancia. Estas perturbaciones se conocen como ondas gravitacionales.

En un artículo publicado en Physical Review Letters, Ralf Schützhold propone usar la detección de ondas gravitacionales para mirar la interacción de gravitón. El físico propone usar los láseres de estos observatorios para medir cómo interactúan los fotones con la energía de los gravitones.

Aunque el experimento propuesto implica la construcción de nuevas instalaciones muy por encima de los observatorios actuales, su implementación podría dilucidar si existe o no la partícula de la gravedad. Incluso descartar la existencia del gravitón sería el equivalente a alcanzar el Santo Grial de la física, pues esto permitiría avanzar hacia otras teorías que expliquen mejor el universo.

