Hallan Cráneo que Podría Pertenecer a una Nueva Especie de Tiranosaurio

El tiranosaurio rex es con toda seguridad el dinosaurio más popular. Su enorme tamaño y su temible apariencia le han convertido en el depredador cretácico por antonomasia. Ahora, científicos afirman que un misterioso cráneo que se atribuía a este dinosaurio en realidad sería de una nueva especie de tiranosaurio.

Hallan posible nueva especie de tiranosaurio

El tiranosaurio rex es la única especie que oficialmente pertenece al género Tyrannosaurus. Por más de un siglo, se le ha considerado una especie solitaria, con muchos primos pero sin hermanos en el árbol evolutivo. Sin embargo, esto podría cambiar ante nuevos estudios alrededor de un cráneo hallado en 1983.

Este cráneo fue catalogado en un principio como el de un Tyrannosaurus rex. A más de cuarenta años de su descubrimiento, científicos del Museo de Ciencia e Historia Natural de Nuevo México y de la Universidad de Utah afirman que, en realidad, este fósil pertenecería a una especie distinta para la que se ha propuesto un nombre: Tyrannosaurus mcraeensis.

En el artículo publicado en Scientific Reports se lee lo siguiente:

Informamos sobre un nuevo tiranosaurio, Tyrannosaurus mcraeensis, de la Formación del Lago Campaniano-Maastrichtiano Hall de Nuevo México. Basado en un fósil previamente referido a T. rex, el T. mcraeensis es anterior al T. rex en aproximadamente 6 a 7 millones de años, pero rivaliza con él en tamaño.

Una de las características más llamativas de este fósil es que difiere ligeramente en dimensiones al de los Tyrannosaurus rex. El cráneo de este pariente del tiranosaurio sería más largo y delgado, lo que sugeriría que llevaba una dieta distinta.

Esta nueva especie de tiranosaurio habría vivido 7 millones de años antes. Foto: AFP | Archivo

¿Se resuelve viejo dilema sobre los tiranosaurios?

De confirmarse que este cráneo en efecto pertenece a una especie que no había sido identificada previamente, se resolvería, además, un viejo problema de la paleontología: la región originaria de los tiranosaurios. Largamente se ha debatido si estos depredadores gigantes provenían de Asia o de América. Este estudio indicaría que los tiranosaurios son originarios del continente americano:

La evolución de los tiranosaurios gigantes en el sur de América del Norte, junto con los ceratopsianos, hadrosaurios y titanosaurios gigantes, sugiere que los dinosaurios de gran tamaño evolucionaron en latitudes bajas en América del Norte.

Los hallazgos de estos científicos están aún sujetos a verificación y no pocos especialistas creen que estos resultados no son concluyentes. No obstante, cabe recordar que nuestra imagen de los dinosaurios cambia continuamente.

En cuanto al propio tiranosaurio, ahora sabemos que este depredador tenía labios y que no presumía sus dientes todo el tiempo. Hasta hace muy pocos años, aún se sostenía que este animal mostraba una intimidante sonrisa en todo momento.

