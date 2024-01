Hace 63 años, el 31 de enero de 1961, el chimpancé Ham se convirtió en el primer primate en hacer un viaje al espacio, dando esperanzas a Estados Unidos de América (EUA) para llevar astronautas fuera de la Tierra.

Ham pertenecía al centro de medicina aeroespacial de Holloman, donde aprendió a realizar algunas funciones básicas para pilotar la nave.

Gracias a su entrenamiento, Ham logró alcanzar una altura de 253 kilómetros y permaneció durante siete minutos en estado de ingravidez.

Noticia relacionada: La NASA Envía al Espacio Video en Alta Resolución de Gatito

El viaje se realizó dentro del proyecto Mercury para simular lo que experimentaría el primer astronauta humano.

El despegue —en un cohete Redstone 2— se llevó a cabo sin incidentes, pero un problema en el regulador de aceleración del cohete proporcionó un exceso de velocidad que no se resolvería hasta que se agotó el oxígeno líquido.

A pesar de que el vuelo duró 16 minutos y 39 segundos y la cápsula amerizó en el Océano Atlántico, a 679 kilómetros de distancia del punto de despegue, el chimpancé fue, según la NASA, el primer "halo de esperanza" de que en un futuro próximo los hombres podrían viajar al espacio.

Ham fue rescatado sano y salvo, y una rápida revisión confirmó que se encontraba en buenas condiciones.

Noticia relacionada: Cena de Navidad en el Espacio: Así Agasajó la NASA a Tripulantes del Apolo 8

Y es que, antes que Ham, la agencia espacial estadounidense ya había experimentado, hasta en seis ocasiones, con el envío de simios al espacio exterior, sin embargo ninguno de ellos pudo sobrevivir al viaje.

#Today in 1961, Ham became the first chimpanzee to reach space.pic.twitter.com/hARlhpnfEn