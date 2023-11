James Webb Muestra Detalles sin Precedente del Corazón de la Vía Láctea

La última imagen del telescopio espacial James Webb mostró una porción del denso centro de nuestra galaxia con un detalle sin precedentes, incluyendo características nunca antes vistas que los astrónomos aún tienen que explicar.

La región de formación estelar, denominada Sagitario C (Sgr C), se encuentra a unos 300 años-luz del agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea, Sagitario A*, informaron comunicados de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la agencia espacial estadounidense NASA.

"Nunca ha habido datos infrarrojos sobre esta región con el nivel de resolución y sensibilidad que obtenemos con Webb, por lo que estamos viendo muchas características aquí por primera vez", resumió el investigador Samuel Crowe, de la Universidad de Virginia en Charlottesville.

El centro galáctico es el entorno más extremo de nuestra Vía Láctea, "donde las teorías actuales sobre la formación estelar pueden someterse a su prueba más rigurosa", añadió Jonathan Tan, del mismo centro educativo.

Para obtener esta instantánea los investigadores usaron datos de la cámara de infrarrojo cercano del Webb (NIRCam).

Noticia relacionada: Captan Estrellas Negras Hechas de Materia Oscura con Telescopio James Webb

Entre las 500 mil estrellas que se calcula que aparecen en la imagen hay un cúmulo de protoestrellas -estrellas que aún se están formando y ganando masa- que producen flujos de salida que brillan como una hoguera en medio de una nube oscura en el infrarrojo.

En el corazón de este joven cúmulo se encuentra una protoestrella masiva con una masa 30 veces superior a la de nuestro sol.

La imagen está salpicada de pequeñas nubes oscuras en el infrarrojo, que parecen agujeros en el campo estelar; ahí es donde se están formando las futuras estrellas.

Wish upon 500,000 stars 🌟



Take in this magical view of the heart of our home galaxy. Seen by Webb in unprecedented detail, Sagittarius C is a star-forming region about 300 light-years away from the supermassive black hole at the Milky Way’s center: https://t.co/KlGnGSbFl8 pic.twitter.com/YKzUCbECqw