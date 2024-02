La ciencia explica por qué sudas después de bañarte y la forma de evitarlo

(Foto: Pixabay)

¿Por qué sudamos después de bañarnos?

"El agua caliente que permanece en la piel y el cabello continúa calentando el cuerpo después de la ducha. El vapor del agua caliente, combinado con la temperatura más cálida, aumenta la humedad y la temperatura del baño, lo que aumenta la temperatura corporal y hace que sudes. Si la sudoración parece empeorar una vez que empieces a secarte con la toalla, el mismo acto de secarte la piel puede estar contribuyendo al problema. Frotar la piel con una toalla crea fricción, que también genera calor. Además, si la ropa y la toalla que se usan después de la ducha están calientes, pueden calentar el cuerpo inmediatamente y provocar sudoración."

¿Cómo se soluciona?

Antes de terminar el baño, baja lentamente el agua caliente y pon un poco de agua fría, en un intento por no sobrecalentar tu cuerpo.

El cuerpo tardará alrededor de 10 segundos en aclimatarse a la nueva temperatura, por lo que se puede seguir bajando la temperatura del agua, en incrementos de 10 segundos, para bajar tu temperatura corporal.

Prueba también con enjuagarte el cabello con agua fría. De esta manera no se deja agua caliente en el cuero cabelludo, lo que puede calentar la cabeza y provocar sudor.

Además, después de hacer ejercicio espera entre 20 y 30 minutos para ducharte. Esto ayudará a bajar la temperatura corporal y reducir la transpiración.

Mantén tu baño lo más ventilado posible

Cuando termines de ducharte, sal de ese ambiente húmedo lo más rápido posible.

Si todavía tiene calor, empapa un paño en agua fría y aplícalo en tu cara y el cuero cabelludo.

