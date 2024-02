La ciencia revela cómo hacer la taza de café perfecta

(Foto: Pixabay)

La ciencia del café

El Espresso

El café y las matemáticas

"La molienda gruesa da como resultado una base relativamente permeable, de modo que el flujo de agua y la extracción son uniformes y predecibles. Este método conduce a muestras café que tienen siempre el mismo sabor."

También es más barato

Nada mejor que tomar unapor la mañana. No solo nos despierta, sino que -mientras no sea en exceso - nos da energía para trabajar más duro.Pero, inevitablemente, sin importar el tipo de café que usemos, o la técnica para prepararlo, difícilmente lograremos preparar un café tan rico como el que nos sirven en algunas de las cafeterías que más nos gustan. ¿Por qué pasa esto?Aunque no lo creas, la ciencia ya tiene una respuesta para esta curiosa pregunta.De acuerdo con una investigación de 6 expertos (matemáticos, químicos y baristas) y amantes del café, descubrieron la manera más eficaz de preparar un café espresso perfecto.En su trabajo, crearon un modelo matemático y experimental para preparar un buen espresso de forma sistémica.Los expertos obviaron la variedad, origen y tostado del grano, así como la química del agua; y se centraron en el preparado del espresso, por ser la base de todo buen café.El café espresso requiere café finamente molido, revuelto con agua caliente para dar forma a un concentrado de café.El barista es quien decide la cantidad de café, cuanto se muele, y cuanta agua se usa, así como la presión del agua, la temperatura y el volumen de la preparación.Eso sí, por más que el barista sea experto, difícilmente logrará servir dos tazas de café con un sabor exactamente iguales.Justo por eso los responsables de la investigación desarrollaron un método para crear un café espresso bueno y metódicamente similar.El equipo a cargo de Jamie Foster, profesor de la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, y Christopher H. Hendon, profesor de química de materiales computacionales de la Universidad de Oregón, desarrolló un modelo matemático para simular la preparación de un expreso en condiciones reales.Por medio de una serie de ecuaciones, desarrollaron un modelo que permite reproducir las variables que se tienen a la hora de preparar unaDespués de muchos cálculos, descubrieron que para preparar expresos buenos de forma constante y consistente, el barista deber usar menos café y molerlo ligeramente menos de lo normal.Al hacerlo, son capaces de lograr tazas aceptablemente buenas y reproducibles.De acuerdo con la teoría matemática del equipo, esto se debe a que, al reducir la masa de café, el agua fluye más rápido a través de ella.Así lo explicó Foster en The Conversation El método que desarrollaron los expertos también permite a los baristas minimizar el desperdicio de café hasta en un 25% por expresoPor lo anterior, a la larga reducen el uso de insumos y pueden tener mayores ganancias, además de mejorar la calidad de su producto.https://www.youtube.com/watch?v=EVdRz7QovwM