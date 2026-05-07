La Memoria Fotográfica es un Mito; Científica Explica Cómo Operan los Recuerdos: "Son Relatos"

La memoria fotográfica es un mito y no hay evidencia de que exista. Así lo ha afirmado la científica Camille Principe, quien ha explicado los mecanismos detrás de los recuerdos en un nuevo artículo.

La memoria surgió en los animales antes que el cerebro .

surgió en los animales antes que el . Según la investigadora, los recuerdos no funcionan como las fotografías en un rollo, sino más bien como relatos que construye la mente.

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¿Por qué los animales tienen memoria?

En el clásico cuento “El hacedor”, Jorge Luis Borges cuenta la vida de un hombre que, como él, ha perdido la vista. Cuando “una terca neblina le borró las huellas de las manos”, el personaje se refugia en sus propios recuerdos y trae de regreso un episodio de su infancia, violento y aleccionador: “Entonces descendió a su memoria, que le pareció interminable, y logró sacar de aquel vértigo el recuerdo perdido que relució como una moneda bajo la lluvia”.

Para Borges, los recuerdos se construyen, pueden perderse y recuperarse; incluso pueden confundirse con sueños. Este acercamiento sería mucho más preciso que la imagen de la memoria fotográfica, que asume que los recuerdos son fotografías fijas que se acumulan en una carpeta del celular.

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La memoria permite ajustar el comportamiento en función de experiencias anteriores. Esta habilidad otorgó a los animales la capacidad de predecir eventos y anticipar condiciones futuras, como es el hallazgo de alimento o el encuentro con posibles peligros.

A diferencia de lo que solemos creer, la memoria es anterior al cerebro. Así lo demostró un estudio de 2023, elaborado por la Universidad de Friburgo, que demostró que las anémonas de mar tienen recuerdos, pese a solo poseer sistema nervioso.

Lo que sí sería indispensable para el recuerdo es la noción de experiencia. La anémona puede recordar el dolor de una descarga eléctrica y modificar su comportamiento en función de esta vivencia.

La memoria fotográfica no existe; lo que hay son relatos de nuestra vida

Ahora la científica Camille Principe ha desmentido uno de los mitos más concurridos sobre la capacidad de recordar. En un artículo para The Conversation, la investigadora ha señalado que no hay pruebas de que la memoria fotográfica exista.

Según explica la psicóloga y neurocientífica, la memoria “no funciona como una grabadora”. Y añade:

“Es un proceso reconstructivo, incluso para quienes poseen habilidades extraordinarias. Al recordar un evento, la memoria no nos presenta las experiencias siempre de la misma manera. Nunca se trata simplemente de acceder, recuperar y reproducir un registro estático de un fragmento del pasado”.

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Incluso aquellas personas que tienen habilidades sobresalientes para recordar, tienden a cometer errores o a introducir variaciones.

Muy semejante a la vivencia que recupera el personaje de Borges, y que brilla “como una moneda bajo la lluvia”, la memoria es una imagen que se construye al momento de ser convocada en nuestra mente. No es un archivo al que se accede en una carpeta y que siempre es idéntico:

“Más bien, reconstruyes el pasado uniendo los fragmentos de experiencia que tienes a tu disposición en el momento del recuerdo”.

Este proceso implica que los recuerdos cambian con el tiempo:

“Dado que cada uno de estos factores es dinámico y cambiante, hoy recordarás el pasado de forma distinta —aunque sea ligeramente— a como lo recordaste ayer”.

¿Pero si no funciona como una colección de archivos inalterables, cómo funciona entonces la memoria? A decir de la neurocientífica, los recuerdos funcionan como relatos: el cerebro es un contador de historias. Al respecto, Gabrielle Principe explica:

“Abandonar la metáfora de la cámara nos puede llevar a entender mejor cómo funciona la memoria. El cerebro no es un rollo fotográfico, es un contador de historias, un relator, alguien que edita, interpreta y reordena el pasado a la luz del presente”.

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Con información de Reuters