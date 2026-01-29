Mariposa Monarca en Riesgo: Su Población Se Encuentra en Mínimos Históricos

La población de mariposa monarca se encuentra en mínimos históricos al oeste de Norteamérica. Un conteo de la Sociedad Xerces para la Conservación de Invertebrados contabilizó aproximadamente 12 mil 260 mariposas monarca en las costas de California.

La mariposa monarca, insignia de América del Norte, amenazada desde múltiples frentes

La mariposa monarca (Danaus plexippus) es la especie de leptidóptero más representativa de América del Norte. Este insecto realiza grandes migraciones por el subcontinente que van de Canadá y el norte de Estados Unidos hasta el centro de México.

Existen dos grandes grupos de esta especie de mariposa: el grupo oriental, que se reproduce en Canadá y migra hacia el invierno a México, y el grupo occidental, que se reproduce en la Rocallosas y migra hacia California en los meses fríos.

Ambos grupos comparten dos enemigos: la pérdida de hábitat a manos del ser humano y el cambio climático. La tala clandestina, los radiadores de los coches y la migración de los bosques de oyameles donde hibernan son algunas de las amenazas que enfrentan cada año.

Disminuye número de mariposa monarca occidental

Cada año, la Sociedad Xerces para la Conservación de Invertebrados realiza un conteo de la población de mariposa monarca occidental, aquella que hiberna en California y no en México. El conteo se ha realizado desde 1997, pero en los últimos años ha encontrado una tendencia preocupante: cada vez hay menos ejemplares de la mariposa monarca.

El vigésimo noveno conteo halló aproximadamente 12 mil 260 mariposas monarca a lo largo de 249 sitios a lo largo de California. El estudio se realizó durante el período pico típico de hibernación, que va de finales de noviembre hasta principios de diciembre.

El registro de 2025 se trata del tercero más bajo en la historia del programa: 2020, cuando solo se contabilizaron mil 901 mariposas monarca, y 2024, cuando solo se hallaron 9 mil 119 en las arboledas californianas.

Los datos recopilados por la Sociedad Xerces para la Conservación de Invertebrados arrojan que la población de mariposa monarca occidental se encuentra en mínimos históricos. Al respecto, Emma Pelton, bióloga conservacionista de esta organización, explicó en un comunicado que la migración de este insecto está colapsando al oeste del subcontinente:

Las mariposas monarca occidentales atraviesan una crisis grave. La migración está colapsando.

La especialista añadió que se debe actual con presteza para proteger el hábitat de la mariposa:

Debemos actuar con rapidez para proteger el hábitat existente de las mariposas monarca, además de restaurar y gestionar mejor los entornos naturales de los que estas dependen. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder uno de los fenómenos naturales más extraordinarios de Norteamérica. Nuestro margen de acción se está reduciendo y los esfuerzos de conservación deben acelerarse.

