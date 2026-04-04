Misión Artemis II de la NASA: Sigue a los Astronautas en VIVO en Su Viaje Alrededor de la Luna

La misión Artemis II de la NASA avanza conforme a lo previsto, con su tripulación a bordo de la cápsula Orión en ruta para realizar un sobrevuelo lunar el próximo lunes 6 de abril.

De acuerdo con el centro de control en el Centro Espacial Johnson, los controladores de vuelo decidieron cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria, al confirmarse que la nave sigue el camino adecuado.

Esta maniobra era parte de tres ajustes programados para optimizar la velocidad y dirección de la nave, aunque cualquier modificación necesaria podrá realizarse en etapas posteriores. Mientras tanto, el equipo científico selecciona las formaciones geológicas que serán observadas durante el acercamiento.

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Cara oculta de la Luna

Durante un periodo de seis horas, la tripulación podrá contemplar aproximadamente el 20% de la cara oculta de la Luna, gracias a una alineación favorable entre el Sol, la Luna y la nave. Entre los puntos destacados figuran la cuenca Orientale, así como los cráteres Pierazzo y Ohm.

A bordo, los astronautas realizan preparativos clave, como la instalación de cámaras y ensayos en microgravedad, en un espacio reducido similar al de dos furgonetas, con miras a documentar el histórico sobrevuelo.

Video: Momento Exacto del Despegue de Artemis II con Destino a la Luna en Misión Histórica 2026

Transmisión en VIVO de Artemis II de la NASA