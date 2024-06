Misión Espacial Logra Imagen Única del Volcán Más Grande del Sistema Solar en Marte

La sonda espacial más antigua de la NASA lanzada a Marte nos ha proporcionado una imagen sin precedentes del mayor volcán del sistema solar: el Monte Olimpo, que está en ese planeta.

Mars Odyssey fue enviada a su misión en abril del 2001 y logró proporcionar vistas a gran altitud del horizonte del planeta rojo, desde una perspectiva similar a la que los astronautas pueden observar a bordo de la Estación Espacial Internacional.

More than a stunning image, this view can give scientists a detailed understanding of Martian clouds and airborne dust. Not bad for @NASA's longest-operating spacecraft at Mars! https://t.co/fFHucx6f3v