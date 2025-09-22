NASA Presenta a los Astronautas que Podrían ser los Primeros Humanos en Pisar Marte

La NASA presentó este lunes 22 de septiembre a 10 nuevos candidatos a astronautas. La nueva clase completará un entrenamiento de dos años antes de poder ser asignada a alguna misión espacial. La NASA ha adelantado que estos 10 seleccionados podrían estar entre los primeros humanos que pisen Marte.

La NASA presenta a una nueva generación de astronautas seleccionados de entre 8 mil aspirantes

Tras un competitivo proceso de selección en el que participaron más de 8 mil aspirantes de todo Estados Unidos, la NASA ha presentado a la vigésima cuarta generación de astronautas que se formarán en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

Los diez seleccionados tendrán que llevar a cabo un entrenamiento de dos años antes de poder ser asignados a una misión. Una vez graduados, podrán ser asignados a alguna misión en órbita baja, en la Luna o en una de las futuras misiones que ya se planean para pisar por primera vez Marte.

Cabe señalar que estos futuros astronautas fueron seleccionados tras el proceso de selección iniciado en 2024. Al respecto, Vanessa Wyche, directora del Centro Johnson de la NASA, declaró:

Esta promoción, que representa a los mejores y más brillantes de Estados Unidos, marcará el comienzo de la edad de oro de la innovación y la exploración conforme avanzamos hacia la Luna y Marte.

¿Quiénes son los 10 nuevos astronautas seleccionados por la NASA?

Los 10 astronautas seleccionados por la NASA en su generación 24 son:

Katherine Spies, de 43 años, ingeniera y marine

de 43 años, ingeniera y marine Erin Overcash, de 34 años de edad, capitana de la Marina estadounidense

de 34 años de edad, capitana de la Marina estadounidense Imelda Muller , de 34 años de edad, doctora y teniente de la Marina

, de 34 años de edad, doctora y teniente de la Marina Anna Menon , de 39 años de edad, matemática e ingeniera biomédica originaria de Houston

, de 39 años de edad, matemática e ingeniera biomédica originaria de Houston Rebecca Lawler , de 38 años de edad, piloto de la Marina

, de 38 años de edad, piloto de la Marina Yuri Kubo, de 40 años de edad, ingeniero eléctrico

de 40 años de edad, ingeniero eléctrico Cameron Jones , de 35 años de edad, mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos

, de 35 años de edad, mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Adam Fuhrman, de 35 años de edad, mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos

de 35 años de edad, mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Lauren Edgar , de 40 años de edad, geóloga

, de 40 años de edad, geóloga Ben Bailey, de 38 años de edad, suboficial del Ejército

Según datos de la NASA, y contando a estos diez seleccionados, la agencia espacial ha entrenado en su historia a un total de 370 candidatos a astronauta. La primera generación de astronautas corresponde a la que participó en el proyecto Mercury Seven, en 1959.

Nuevos seleccionados aspiran a ir a Marte, pero deberán sortear recortes de Donald Trump a la NASA

Estos diez astronautas podrían convertirse en los primeros humanos en viajar a Marte, o incorporarse al programa Artemis que volverá a la Luna. No obstante, su llegada ocurre en medio de un clima de incertidumbre al interior de la NASA.

El gobierno de Donald Trump ha emprendido severos recortes en la agencia espacial, especialmente en áreas claves de investigación espacial y cambio climático. En marzo del 2025, la agencia eliminó por mandato presidencial la Oficina del Científico Jefe (OCS, por sus siglas en inglés), que entonces era dirigida por Katherine Calvin, una reconocida climatóloga.

La eliminación de esta oficina también incluyó el despido de 22 científicos clave en proyectos de investigación de la NASA. Al respecto, un portavoz señaló:

Para optimizar nuestra fuerza laboral, y en cumplimiento de una orden ejecutiva, la NASA está iniciando su proceso de reducción gradual de personal.

El gobierno de Donald Trump ha expresado su deseo de mantener algunos proyectos estrella, como el que podría pisar Marte, aunque la viabilidad a mediano plazo de esta misión haya sido puesta en duda por científicos.

En cambio, estarían en riesgo algunas misiones de investigación, como las que podrían comprobar si hay vida en Marte trayendo de regreso las muestras recolectadas por el róver Perseverance. Los recortes al presupuesto para el 2026 volverían inviable traer a la Tierra las muestras que confirmarían si en el planeta rojo hay vida.

