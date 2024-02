NASA captó dos fuertes explosiones solares este jueves 22 de febrero de 2024 y a continuación te decimos qué efectos tienen sobre la Tierra y si fueron las causantes de la falla en los celulares en Estados Unidos.

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA pudo capturar la imagen de la tormenta solar, cuya primera erupción alcanzó su punto máximo a las 5:07 p.m. del 21 de febrero y la segunda hoy a las 00:32 am.

La primera explosión fue clasificada como X1.8 y la segunda fue X1.7. La clase X la reciben las erupciones más intensas, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza.

The Sun emitted two strong solar flares, the first one peaking at 6:07 p.m. ET on Feb. 21, and the second peaking at 1:32 a.m. ET on Feb. 22. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured images of the events, which were classified as X1.8 and X1.7. https://t.co/apDBjR1y7N pic.twitter.com/5M8D2oppSj

Las erupciones solares pueden llegar a afectar las comunicaciones por radio, las redes de energía eléctrica, las señales de navegación y representar riesgos para las naves espaciales y los astronautas.

Este jueves 22 de febrero de 2024 se reportó un apagón en la red de varias compañías de telefonía celular, por lo que muchas personas atribuyeron la falla a las explosiones solares, sin embargo esto no fue así.

De acuerdo con el astrofísico solar Dr. Ryan French estas llamaradas sólo causaron degradación de la radio en el 'otro' lado de la Tierra, es decir algunas partes de Europa, África, Asia y Oceanía.

Some people are attributing cell network outages (AT&T, Verizon) in the U.S to last night’s X-class #SolarFlare. However, flares only cause radio degradation on the *dayside* of the Earth. As you can see below, the U.S was not affected by the event. So it’s just a coincidence! https://t.co/8EQxLV2qVJ pic.twitter.com/A5kImCmStC