Así se Vio la Llamarada Solar Más Potente del Ciclo: NASA Captura el Momento

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) capturó la imagen del momento en que se presentó la llamarada solar más potente del actual ciclo, la cual se registró el 14 de mayo de 2024.

En sus redes sociales, la NASA mostró la fotografía de la explosión con el mensaje: "Las erupciones solares son potentes estallidos de radiación".

The Sun emitted a strong solar flare on May 14, 2024, peaking at 12:51pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X8.7. https://t.co/njaYS2IutE pic.twitter.com/oIJn2gmIUF

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó el evento también en sus redes sociales.

La UNAM señaló que "El Sol emitió una fuerte llamarada ayer, 14 de mayo, la más potente del actual ciclo. Fue clasificada como X8.7: la clase X señala las llamaradas más poderosas, en una escala de 1 al 9".

The Sun emitted a strong solar flare on May 15, 2024, peaking at 4:37 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X3.4. https://t.co/ZzCFAbo0ae pic.twitter.com/7XLX5MNONb