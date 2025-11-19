NASA Revela Nuevas Fotos del Cometa 3I/ATLAS Hoy: Aquí Todas las Imágenes

La NASA ha organizado un evento especial para presentar nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS. Te presentamos las fotos publicadas durante esta transmisión en vivo.

Pese al cierre del gobierno estadounidense, la NASA ha vigilado de cerca el paso de 3I/ATLAS por el sistema solar.

ha vigilado de cerca el paso de por el sistema solar. El cometa 3I/ATLAS ha sido fotografiado por distintos instrumentos de la agencia espacial, desde la sonda Maven, ubicada en Marte, hasta la sonda Lucy, que se dirige a Júpiter.

NASA presenta nuevas fotos de 3I/ATLAS

Durante la conferencia en vivo, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, reiteró que 3I/ATLAS no es más que un cometa, pero reconoció la importancia de que tanta gente alrededor del mundo se involucrara en el tema:

Este objeto es un cometa. [...] Es muy emocionante que todo el mundo especule al respecto, lo que me quedaría de esa experiencia es cuán interesada estaba la gente.

Amit Kshatriya presentó la primera nueva fotografía del cometa 3I/ATLAS, donde se aprecia una abultada coma. La imagen fue tomada el 7 de octubre:

Imagen del cometa 3I/ATLAS tomada el 7 de octubre. Foto: NASA

Por su parte, Nicky Fox, directora de Misiones Científicas, detalló que el descubrimiento del cometa 3I/ATLAS fue posible gracias al sistema ATLAS de la NASA, que permite buscar objetos peligrosos:

Nuestros telescopios siempre están viendo hacia el cielo para mantenernos seguros.

La científica también señaló que múltiples instrumentos de la NASA participaron en el estudio del cometa interestelar:

Podemos estudiar este cometa tan bien porque tenemos diferentes instrumentos en distintos sitios, observando diferentes cosas en distintas bandas.

3I/ATLAS fue fotografiado por el telescopio James Webb de la NASA

Por su parte, Shawn Domagal-Goldman, quien es director de la División de Astrofísica de la NASA, presentó dos nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS que fueron tomadas por el Telescopio Espacial James Webb.

Nueva foto en infrarrojo del cometa 3I/ATLAS tomada por el James Webb. Foto: NASA

Las imágenes fueron tomadas con luz infrarroja, lo que permite admirar otras características del cometa. El físico también explicó que todos los fenómenos anómalos notados alrededor del cometa, como su mayor presencia de gas y su aceleración, tienen una explicación científica.

En las imágenes tomadas por el James Webb se aprecia una gruesa coma, que es la capa de gas que envuelve a la parte sólida del cometa. Estas imágenes se tomaron antes de que el cometa 3I/ATLAS pasara cerca del Sol, en agosto del 2025, pero solo han podido ser publicadas hasta hoy, 19 de noviembre.

Fotografía infrarroja del cometa 3I/ATLAS hecha por la sonda SPHEREx. Foto: NASA

Tom Statler, jefe de cuerpos pequeños de la NASA, comentó la foto tomada también por la sonda Lucy, que actualmente se dirige hacia Júpiter. para estudiar los asteroides troyanos (es decir, que comparten órbita) del planeta mayor del sistema solar.

Sondas Lucy y Maven de la NASA también tomaron fotos de 3I/ATLAS

La imagen presentada muestra la amplia cola del cometa 3I/ATLAS y que fue alargándose a medida que se acercaba al Sol. La sonda Lucy, lanzada en 2021, llegará a Júpiter en 2027.

Foto de 3I/ATLAS tomada por la sonda Lucy de la NASA. Foto: NASA

Otra foto presentada fue tomada por la sonda MAVEN, apostada en Marte. Esta sonda espacial ha estudiado la atmósfera del planeta rojo desde 2014, pero sus instrumentos también fueron útiles para mirar hacia el cometa interestelar.

Foto del cometa 3I/ATLAS tomada por la sonda MAVEN de la NASA en Marte. Foto: NASA

Las observaciones de MAVEN permitieron determinar la velocidad del cometa con respecto a Marte, así como la presencia de hidrógeno en su coma.

Foto del cometa 3I/ATLAS tomada por la sonda Maven apostada en Marte. Foto: NASA

Puedes consultar todas las nuevas fotos del cometa 3I/ATLAS publicadas por la NASA en este enlace.

