No Solo en CU: ¿Dónde Habrá Más Sedes de Noche de las Estrellas 2025 CDMX? Alcaldía por Alcaldía

La Noche de las Estrellas 2025, es uno de los eventos más esperados del año, ya que es el encuentro para disfrutar de nuestro Universo y tener acercamiento con especialistas para conocer todo sobre la Astronomía, por está razón, serán varias las sedes en la CDMX; estos son los detalles.

Los organizadores señalan que se trata del encuentro de divulgación científica más grande e importante de América Latina y este año tiene como tema: la ciencia y la tecnología cuánticas.

Toma nota, ya que el evento que reunirá también a la comunidad internacional, se realizará el sábado 29 de noviembre desde las 15:00 a las 22:00 horas. Durante este periodo, los asistentes podrán disfrutar de lo siguiente:

Conferencias

Talleres

Funciones de planetario

Exposiciones

Música

Danza

Teatro

Observación astronómica

Esto último, se vuelve la parte más emocionante, ya que se colocan cientos de telescopios para que todas las personas que lo deseen, puedan echar un vistazo a las constelaciones y planetas.

Ojo, porque las condiciones climatológicas serán clave para el desarrollo de esta actividad. Pero, ¿dónde estarán las sedes de Noche de las Estrellas 2025 en CDMX?

¿Cuál es la ubicación de las sedes de Noche de las Estrellas en CDMX?

La sede principal de Noche de las Estrellas 2025, estará ubicada en Las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM. No obstante, el plan es que más personas puedan disfrutar de las maravillas astronómicas.

Por ello, se busca descentralizar el evento y acercarlo a diversos puntos de la Ciudad de México. En ese sentido, serán varias las alcaldías que se suman a este evento de divulgación científica, los cuales son los siguientes:

Coyoacán: Islas de Ciudad Universitaria, UNAM. En Av. Universidad 3000, Colonia UNAM

Islas de Ciudad Universitaria, UNAM. En Av. Universidad 3000, Colonia UNAM Iztapalapa: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Iztapalapa. Ubicada en Prololngación San Isidro 151, San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Iztapalapa. Ubicada en Prololngación San Isidro 151, San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa Tláhuac: Bosque de Tláhuac. Ubicado en avenida la Turba s/n Colonia Miguel Hidalgo

Bosque de Tláhuac. Ubicado en avenida la Turba s/n Colonia Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo: Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Se localiza en Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Se localiza en Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo Gustavo A. Madero: Planetario Luis Enrique Erro. Lo encuentras en Av. Wilfrido Massieu, Nueva Industrial Vallejo

Planetario Luis Enrique Erro. Lo encuentras en Av. Wilfrido Massieu, Nueva Industrial Vallejo Azcapotzalco: Museo Tezozómoc. Se ubica en la Av. Zempoaltecas s/n Esq. Av. Manuel Salazar Exhacienda el Rosario

Museo Tezozómoc. Se ubica en la Av. Zempoaltecas s/n Esq. Av. Manuel Salazar Exhacienda el Rosario Xochimilco: Parque Ecológico Xochimilco. Lo encuentras en Anillo Periférico Canal de Garay, I, Parque Ecológico de Xochimilco

¿Habrá sedes de la Noche de las Estrellas 2025 en Edomex?

Si ninguno de los otros puntos te queda cerca y te encuentras en el Estado de México, lánzate a alguna de las sedes que se habilitarán para vivir la Noche de las Estrellas 2025. Estas son las ubicaciones:

Ixtapaluca: Parque de la Torre Naranja, U.H. Santa Bárbara. La dirección es 56538, Siempre Viva 126, U.H. Geovillas Santa Barbara, Ixtapaluca, Méx.

Parque de la Torre Naranja, U.H. Santa Bárbara. La dirección es 56538, Siempre Viva 126, U.H. Geovillas Santa Barbara, Ixtapaluca, Méx. Texcoco: Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Está en la Carretera Federal, Los Reyes-Texcoco Km. 14.3, 56250 Texcoco de Mora, Méx.

Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Está en la Carretera Federal, Los Reyes-Texcoco Km. 14.3, 56250 Texcoco de Mora, Méx. Chimalhuacán: Planetario Digital Chimalhuacán. Se localiza en Camino a la pista s/n, Xochiaca Parte Alta

Planetario Digital Chimalhuacán. Se localiza en Camino a la pista s/n, Xochiaca Parte Alta Ecatepec: TecNM - Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Está en Av. Tecnológico S/N, Valle de Anáhuac, 55210 Ecatepec de Morelos, Méx.

TecNM - Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Está en Av. Tecnológico S/N, Valle de Anáhuac, 55210 Ecatepec de Morelos, Méx. Naucalpan: Casa de la Cultura del Parque Naucalli. Se localiza en Lomas Verdes s/n. Col. Boulevares CP 53140, Naucalpan de Juárez

Casa de la Cultura del Parque Naucalli. Se localiza en Lomas Verdes s/n. Col. Boulevares CP 53140, Naucalpan de Juárez Toluca: Centro Cultural Mexiquense. En Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San Buenaventura

