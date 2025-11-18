NASA Revelará Información Sobre el Cometa 3I/ATLAS. Esta es la Fecha y Hora del Anuncio

La NASA anunció que dará nuevos detalles sobre el objeto interestelar 3I/ATLAS, que continúa en los reflectores de la comunidad científica y del público debido a su origen y comportamiento.

Y es que recientemente la NASA dio a conocer que planifica un evento para compartir los datos recopilados sobre este cuerpo celeste que ha causado interés del mundo.

Como te hemos informado, alrededor del cometa interestelar 3I/ATLAS han surgido todo tipo de teorías, una de ellas, la más polémica ha venido del científico de Harvard, Avi Loeb, quien ha insistido en que la NASA oculta información debido a una supuesta naturaleza alienígena del objeto.

¿Qué se sabe del objeto Interestelar 3I/ATLAS hasta el momento?

El observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), financiado por la NASA, descubrió el cometa 3I/ATLAS el 1 de julio. Este cuerpo es el tercer objeto identificado hasta la fecha que entró en nuestro sistema solar procedente de otra parte de la galaxia.

Aunque 3I/ATLAS se traslada por nuestro sistema solar, no representa ninguna amenaza para la Tierra. El objeto no se acercará a menos de 273 millones de kilómetros (170 millones de millas) de la Tierra. Sin embargo, el cometa sí pasó cerca de Marte a principios de octubre, a menos de 30 millones de kilómetros (19 millones de millas).

El telescopio espacial Hubble captó una imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS el 21 de julio de 2025. En ese momento, el cometa se situaba a 445 millones de kilómetros (277 millones de millas) de la Tierra. La imagen del Hubble muestra que el cometa tiene una envoltura de polvo con forma de lágrima. Esta envoltura se desprende de su núcleo sólido y helado.

Como otros cuerpos celestes que viajan por el espacio, 3I/ATLAS expulsa flujos de gas y partículas. Este material expelido aparece en las fotografías como prolongaciones.

Estos flujos de materia, o emanaciones, se originan cuando el objeto experimenta un calentamiento. La radiación solar impacta el núcleo del objeto, lo que provoca la sublimación de hielos o la liberación de gas y polvo que el objeto contiene.

¿A qué hora y dónde ver la conferencia de la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS?

La NASA anunció un plan para ofrecer un evento en vivo (en inglés) el miércoles 19 de noviembre, a las 2 p.m. hora de Ciudad de México (3 p.m. EST). El evento tendrá lugar en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland. La agencia ofrecerá información sobre el cometa interestelar 3I/ATLAS y compartirá imágenes. Las imágenes provienen de varias misiones de la agencia.

El evento se retransmitirá en NASA+, la aplicación de la NASA, el sitio web y el canal de YouTube de la agencia. La sesión informativa contará con la participación de figuras de la sede central de la NASA en Washington, incluyendo a Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas, Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica, y Tom Statler, científico jefe para cuerpos pequeños del sistema solar.

Avi Loeb recientemente había compartido imágenes del cometa 3I/ATLAS

El anuncio de la NASA se da horas después de que Avi Loeb, científico de Harvard y director del Proyecto Galileo, difundió una nueva entrada de su blog en noviembre de 2025 titulada “Magnificent Images of Jets Around 3I/ATLAS”. El astrónomo presentó imágenes capturadas por otros astrónomos, las cuales documentan las características del objeto. Las imágenes muestran múltiples flujos de material, como te informamos en N+.

Por ejemplo, una fotografía del astrofotógrafo Satoru Murata combina 24 exposiciones de 60 segundos. La imagen muestra múltiples flujos de material. Estos flujos se dirigen tanto hacia el Sol como en dirección opuesta a este.

Loeb ganó reconocimiento mediático debido a su teoría sobre objetos interestelares como Oumuamua y 3I/ATLAS. Cabe recordar que Loeb sugirió que la trayectoria inusual de estos objetos indica que podrían ser tecnología alienígena, como sondas o naves. El científico insistió en que 3I/ATLAS se trata de tecnología alienígena, lo que le dio un gran reconocimiento mediático.

