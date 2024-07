¿Por Qué los Gatos te Llevan Regalos? La Ciencia Responde

Miles de humanos han notado que sus gatos continuamente traen a casa objetos y animales muertos. ¿Son regalos? La ciencia tiene algunas explicaciones al respecto, todas inesperadas.

Noticia relacionada: Lo Dice la Ciencia: Ver Fotos de Gatos Aumenta Productividad

¿Por qué los gatos llevan regalos a casa?

Alrededor del mundo, dueños se han percatado de cómo sus gatos acostumbran a traer regalos a casa. Este comportamiento podría dividirse en dos grandes grupos: los que traen animales muertos y los que traen objetos.

Los gatos fueron domesticados hace 5 mil años en Egipto. Según investigadores, esta domesticación no habría nacido inicialmente como producto de una constante selección, como con los perros, sino de una mutua conveniencia: los gatos mataban a los roedores que acechaban los silos y los graneros.

Video: ¡El Gato Volador! Logran Rescate de Felino Atrapado en Árbol de la Alcaldía Cuauhtémoc

Mientras los perros han evolucionado marcadamente para adaptarse a nosotros, los felinos han mantenido cierto grado de independencia. Esto se refleja en que algunos gatos traigan continuamente aparentes regalos a sus dueños.

Algunos reciben pájaros muertos, pero otros más reciben objetos tan dispares como calcetines, zapatos y corcholatas.

Los regalos de los gatos no son lo que crees

Contrario a lo que podría pensarse, estos no serían, como tal, regalos. En el caso de los animales muertos, los investigadores se inclinan a pensar que es una forma de los gatos para indicar a los dueños que deben comer. En el caso de los objetos, la respuesta es más controvertida.

El biólogo Auke-Florian Hiemstra declaró a The Guardian que este tema, por desgracia, no ha sido estudiado a profundidad. No obstante, señala que hay cientos de casos documentados de gatos que llevan objetos a casa:

No estamos seguros de por qué los gatos se comportan así. En todo el mundo hay gatos que hacen esto, pero nunca se ha estudiado.

Los gatos no llevarían regalos sino botines para ellos mismos. Foto: Pexels | Ilustrativa

En algunos casos se ha documentado que los gatos son auténticos ladrones capaces de acumular cientos de objetos. Tal es el caso de Dusty, un gato de San Mateo, California, que acumuló más de 600 “robos”, según sus dueños.

En estos casos de gatos cleptómanos, los científicos descartan que sean presentes para sus dueños. Más bien sería botines que guardan para sí mismos.

Este comportamiento sería disparado por su instinto cazador. Al respecto, el investigador médico veterinario Daniel Mils declaró a The Guardian:

Los animales, incluidos los humanos, responden a estímulos muy simples. Después de haber ‘atrapado’ algunos objetos extraños, es posible que los gatos decidan traerlos de vuelta. No creo que los consideren regalos. Son las reglas simples de la vida las que opera el cerebro del gato.

Historias recomendadas: