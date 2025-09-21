¿Cuándo Será el Próximo Eclipse Visible en México? Fechas y Lugares de Fenómenos Astronómicos

El cielo de septiembre deslumbró con dos fenómenos astronómicos espectaculares, la Luna de Sangre y el Eclipse del 21 de Septiembre de 2025, por lo que los amantes del cosmos ya se preguntan ¿cuándo será el próximo Eclipse visible en México?

Para orientarte sobre la mejor forma de disfrutar de estos fenómenos, en N+ te compartimos Hoy Hay Eclipse Solar: ¿Es Visible en México? A qué Hora y Dónde se Verá el 21 de Septiembre, así como ¿Cómo Seguir sus Fases desde México? Horarios.

De acuerdo con la NASA, la temporada de eclipses es uno de los únicos periodos del años en los que el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. Cada temporada dura unos 35 días y se repite poco menos de seis meses después.

Cabe recordar que el último Eclipse solar total visible en México ocurrió el 8 de abril de 2024, mismo que fue visto en Estados Unidos, Canadá y la república mexicana.

¿Cuándo será el próximo Eclipse visible en México?

Los Eclipses solares y lunares se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean. Sin embargo su visibilidad depende de las condiciones meteorológicas del lugar desde dónde se observe.

Si bien el Eclipse solar parcial de este 21 de septiembre de 2025 es el último que se tiene previsto para este año. La NASA tiene calendarizados un par de fenómenos astronómicos de este tipo para 2026.

El próximo eclipse que podría ser visible en México ocurrirá el 3 de marzo de 2026. Éste será un Eclipse Lunar Total y se verá en Asia Oriental, Australia, Pacífico y Las Américas.

Mientras que el próximo Eclipse solar que será visible en Norteamérica ocurrirá hasta 2044. La totalidad de este fenómeno se podrá observar con claridad desde Dakota del Norte y Montana.

La NASA tiene calendarizados un par de eclipses para 2026. Foto: Pixabay.

¿Qué otros eclipses habrá en 2026?

Se tiene previsto un eclipse solar anular el 17 de febrero de 2025, que sería visible en la Antártida (con eclipse parcial en Antártida, África, Sudamérica, Océano Pacífico, Océano Atlántico y Océano Índico).

Además de un eclipse solar total para el 12 de agosto de 2026, que lo podrán observar las personas que residan en la Antártida (donde se verá de forma parcial, lo mismo que en África, Sudamérica, el océano Pacífico, Atlántico y el Índico).

Finalmente se espera un eclipse lunar parcial el 28 de agosto de 2026, que se podrá observar en Pacífico Oriental, Las Américas, Europa y África.



