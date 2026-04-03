Artemis II: ¿Qué Harán los Astronautas de la Nave Orión en el Cuarto Día de Viaje hacia la Luna?

La misión Artemis II continúa su viaje hacia la Luna. Te contamos cuál es la agenda que seguirá la tripulación a bordo de la cápsula Orión mañana en el cuarto día de viaje para circunnavegar el satélite.

La nave Orión se mueve en este momento a 5 mil kilómetros por hora y ha llegado a la mitad del recorrido, a 210 mil kilómetros de la Tierra.

se mueve en este momento a 5 mil kilómetros por hora y ha llegado a la mitad del recorrido, a 210 mil kilómetros de la Tierra. Hoy, en el tercer día de viaje, se canceló una maniobra para corregir la trayectoria de la nave.

Los astronautas ya han enfrentado frío, han dormido “como murciélagos” y han tenido que arreglar un retrete.

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Astronautas hablan sobre la vista de la Tierra desde el espacio y sobre el retrete descompuesto

La misión Artemis II continúa su recorrido hacia la Luna, a una velocidad de 5 mil kilómetros por hora. En el tercer día de viaje, la NASA tenía programado encender brevemente los motores de la cápsula Orión durante unos segundos.

Esta maniobra tenía el único fin de corregir la trayectoria hacia la cara oculta de nuestro satélite. No obstante, Houston optó por cancelar la tarea al comprobar que Orión va en la trayectoria correcta.

Este 3 de abril, los astronautas han ofrecido una conferencia de prensa, donde han abordado los problemas mundanos en el espacio, así como las majestuosas imágenes que ya ha entregado la misión.

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Sobre la descompostura del retrete, la astronauta Christina Koch ha mencionado entre risas la operación de varios minutos para arreglar el baño de la nave:

“Soy la fontanera espacial. Estoy orgullosa de que me llamen así. Me gusta decir que el retrete es probablemente el equipo más importante a bordo”.

Cabe recordar que este inodoro no funciona como los de la Tierra. Ante la falta de gravedad, debe succionar los residuos. La orina de los astronautas es reciclada para suministrarles agua.

Durante este momento relajado de la entrevista, no pocos habrán recordado que la canción “Space Oddity”, de David Bowie, vaticinaba esta clase de intercambios entre periodistas y viajeros, cuando preguntan “qué clase de calzones usa” el protagonista. En el mismo tenor, los astronautas abordaron la experiencia de dormir “como murciélagos”.

“Dormir aquí es bastante curioso. Christina ha estado durmiendo cabeza abajo, en el centro de la nave, como un murciélago suspendido en el aire”, explicó Reid Wiseman.

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El astronauta de 50 años declaró que el momento más emocionante hasta ahora fue el despegue. “El niño que llevas dentro quiere gritar de emoción”, dijo. El comandante de la misión también se refirió a las vistas que han tenido de la Tierra desde el espacio:

“Cuando Houston reorientó nuestra nave, justo cuando el Sol se ponía detrás de la Tierra, pudimos ver todo el planeta de polo a polo. Se podía ver África, Europa y, si te fijabas bien, las auroras boreales. Ha sido el momento más espectacular. Nos dejó a los cuatro totalmente paralizados”.

¿Cuál es la agenda de los astronautas de la nave Orión en el cuarto día de la misión Artemis II?

En el cuarto día de la misión Artemis II los astronautas podrían realizar una maniobra para corregir la trayectoria de la nave y refinar el acercamiento a la Luna. Además, la tripulación dedicará una hora a estudiar los objetivos geográficos de los que tendrán que tomar fotografías en el día de vuelo 6.

La NASA también adelantó que en el cuarto día de la misión los astronautas contarán con un lapso de 20 minutos exclusivamente dedicado a tomar fotografías. La tripulación podrá tomar fotos de varios cuerpos celestes desde las ventanas de la nave.

Video: Artemis II: Orion Realiza Maniobra Clave para Alcanzar el Espacio Profundo

En este momento, la nave Orión viaja a 5 mil kilómetros por hora, una velocidad modesta con los 40 mil kilómetros que tuvo que alcanzar el cohete durante el lanzamiento para vencer la gravedad del planeta. Actualmente, los astronautas se ubican a 210 mil kilómetros de la Tierra, por lo que han llegado oficialmente a la mitad del viaje.

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