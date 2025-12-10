Detectan Rayos X en el Cometa Interestelar 3I/ATLAS: ¿Qué Significa?

El objeto interestelar 3I/ATLAS, el tercer cuerpo identificado que entró en nuestro sistema solar, alcanzó un nuevo hito científico. Por primera vez, los científicos detectaron emisiones de rayos X provenientes de un objeto interestelar.

El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, director del Proyecto Galileo, publicó los hallazgos de esta detección en su blog. La detección se realizó gracias al telescopio de imágenes de rayos X suaves Xtend, a bordo del Observatorio XRISM (Misión de Imágenes y Espectroscopia de Rayos X) de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Te decimos qué significa el hallazgo de rayos X en el cometa interestelar 3I/ATLAS.

¿Qué Significa la Detección de Rayos X en el Objeto Interestelar 3I/ATLAS? Esta es la primera imagen

Antes de este informe, el cometa interestelar 3I/ATLAS solo se detectó en bandas de luz ultravioleta (UV), visible, infrarroja, submilimétrica y de radio. La detección en rayos X del 3I/ATLAS ocurrió cerca de un mes después de su fase más brillante en el perihelio (octubre de 2025), cuando el objeto se ocultó del alcance de los satélites terrestres.

La nueva imagen de rayos X abarca un área de tres millones de kilómetros por lado alrededor del cometa. La imagen muestra un débil resplandor de emisión que se extiende hasta 400,000 kilómetros desde el núcleo de 3I/ATLAS. El telescopio Xtend utilizó una cámara CCD de rayos X para detectar la señal, cubriendo un amplio campo de visión.

El análisis preliminar de las imágenes revela que este halo de rayos X se asocia con la pluma de gas que rodea al cometa interestelar 3I/ATLAS. Otras observaciones de los telescopios espaciales SPHEREx y Webb ya detectaron esta pluma de gas en agosto de 2025.

Foto: Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón JAXA

El origen de esta señal es natural y se explica por la interacción del gas con el viento solar. La emisión de rayos X ocurre cuando las partículas cargadas del viento solar intercambian carga con las partículas de la nube de gas del cometa. Este proceso resulta en la liberación de rayos X.

El espectro de Xtend respalda esta explicación. El espectro muestra componentes de emisión en exceso asociados con iones del viento solar, como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Esto confirma que la emisión observada proviene de las interacciones de intercambio de carga entre el gas que rodea a 3I/ATLAS y el viento solar.

¿Qué sigue después de la detección de rayos X en el cometa interestelar 3I/ATLAS?

La detección de rayos X en un objeto interestelar, como el cometa 3I/ATLAS no tiene precedentes. Este hallazgo abre la puerta a que otros equipos de investigación realicen observaciones de seguimiento.

Loeb destaca que sería particularmente interesante verificar si el objeto muestra otras características de rayos X que difieran de las firmas esperadas que produce el intercambio de carga con el viento solar. El satélite XRISM también incluye el instrumento Resolve, que realiza espectroscopia de rayos X de alta resolución, lo que permitirá un análisis más profundo de la composición del objeto.

