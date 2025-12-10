Revelan Gran Secreto del Cemento Romano tras Analizar Casa de Pompeya

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts confirmaron el mayor secreto del cemento romano. El análisis de una casa inconclusa de Pompeya sepultada por la erupción del volcán Vesubio arrojó que el hormigón romano se autorrepara.

Ocurrida en el año 79 de nuestra era, la erupción del volcán Vesubio sepultó a Pompeya y Herculano.

y Herculano. En 2023 surgieron los primeros estudios que concluían que el cemento romano se autorrepara.

se autorrepara. Este hallazgo podría permitir una nueva generación de hormigón más barato y durable.

Pompeya y la erupción que se convirtió en un tesoro para conocer la antigua Roma

El 25 de agosto del año 79, el volcán Vesubio tuvo una violenta erupción que habría de sepultar las ciudades de Pompeya y Herculano. El escritor romano Plinio El Joven (sí, el que también registró la primera historia de fantasmas) escribió al respecto en una carta:

Entre tanto desde el monte Vesubio por muchos lugares resplandecían llamaradas anchísimas y elevadas deflagraciones, cuyo resplandor y luminosidad se acentuaba por las tinieblas de la noche.

Las ciudades sepultadas no fueron reconstruidas y su emplazamiento se volvió materia de leyendas hasta su descubrimiento en el siglo XVIII. Desde entonces, arqueólogos han podido conocer grandes detalles de la vida romana gracias a las ruinas que quedaron bajo las cenizas de la erupción volcánica.

En los últimos años, por ejemplo, se han descubierto frescos de casas alusivos a la Guerra de Troya, así como víctimas que intentaban recolectar sus joyas al momento de la erupción.

Además, los nuevos análisis de ADN han permitido conocer la identidad de muchas de las víctimas cuyas figuras quedaron calcinadas por los fuegos piroplásticos. En las últimas excavaciones incluso se han descubierto platillos de la cocina romana, como un posible antecedente de la pizza.

Confirman secreto del hormigón romano: se autorreparaba

Por años, los científicos se han preguntado a qué se debía la dureza y durabilidad del hormigón romano. Por mucho tiempo se asumió que esta característica se debía meramente a la inclusión de ceniza volcánica en su cocción.

No obstante, en 2023 un estudio publicado en Science Advances señaló que el secreto del cemento romano era el empleo de cal viva. Hoy en día se emplea cal apagada (hidróxido de calcio) o yeso en muchas de las mezclas de cemento. Añadir cal viva sería contraintuitivo, pues este proceso ya implica una gran temperatura.

No obstante, según explicaron los investigadores, durante la preparación del cemento romano, la cal viva propiciaba una reacción exotérmica; es decir, que de hecho aumentaba aún más la temperatura.

Los romanos empleaban la mezcla en caliente, usando cal viva junto con, o en lugar de, cal apagada, para crear un ambiente donde los clastos de cal de escala de agregado de área superficial alta se retienen dentro de la matriz de mortero.

Fresco en una antigua construcción de Pompeya sepultada por el Vesubio. Foto: Reuters

Ahora, un estudio del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha confirmado el principal hallazgo del estudio del 2023: el cemento romano se autorreparaba. En esta ocasión, los científicos investigaron los restos de una casa que estaba en construcción en Pompeya cuando ocurrió la erupción del Vesubio. El análisis, publicado en Nature, señala:

El análisis microestructural y químico de los materiales recogidos de muros previamente construidos, muros en construcción y pilas adyacentes de materia prima seca muestran inequívocamente cómo se premezclaba la cal viva con puzolana seca antes de añadir agua para la creación del hormigón romano.

El estudio confirmó el hallazgo de un cemento que se autorrepara. Esto se debe a que a altas temperaturas se forman cristales que se endurecen al contacto con el agua. Cuando se forman grietas en el cemento y entra el agua, estos cristales reaccionan y se endurecen, lo que repara efectivamente el muro.

Se espera que este hallazgo sobre el hormigón romano aporte nuevas clases de cemento moderno que se reparen y resulten más baratos. Se trata de una lección más de la historia y la ingeniería de Roma.

