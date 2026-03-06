Un nuevo estudio confirmó que la misión DART de la NASA modificó la trayectoria del asteroide Dimorphos. El impacto de la sonda espacial cambió la órbita de este objeto alrededor del Sol.

Modificar la órbita de un asteroide con un impacto podría ser la mejor herramienta de la humanidad para evitar una posible colisión.

La misión DART modificó con su impacto la órbita de un asteroide

“¿En qué momento los dinosaurios sintieron que algo andaba mal?”, escribió el poeta argentino Fabián Casas en un poema sobre los momentos anodinos que preceden a una catástrofe. Apenas los científicos descubrieron que un asteroide barrió con los antiguos reyes del planeta hace 65 millones de años, muchos preguntaron qué podría hacer la humanidad para evitar ese mismo destino.

Por años, la idea de esquivar el impacto de un asteroide peligroso parecía una idea exclusiva de la ciencia ficción. Esto cambió de forma radical el 26 de septiembre del 2022, cuando la misión DART de la NASA golpeó el asteroide Dimorphos. Este objeto pertenece a un sistema binario junto al asteroide Didymos.

Tras el golpe inicial, la NASA afirmó que DART, cuyas siglas significan en español “prueba de redireccionamiento de un asteroide binario”, había modificado el trayecto del asteroide alrededor del Sol. Ahora, un estudio publicado en Science Advances reiteró que esta estrategia podría servir para la defensa planetaria.

Según el estudio elaborado por astrofísicos de la University de Illinois en Urbana-Champaign, el período orbital de 770 días alrededor del Sol del asteroide cambió en una fracción de segundo tras el impacto de la sonda DART. Esto significa que la trayectoria del objeto se movió modesta pero significativamente. A este respecto, el estudio confirmaría que un impacto directo sería capaz de desviar un objeto potencialmente peligroso:

“Nuestros resultados demuestran que apuntar al asteroide secundario en sistemas binarios constituye una posible estrategia para la desviación cinética del impacto, aumentando así las capacidades de defensa planetaria de la humanidad”.

¿La humanidad desvió el destino de los dinosaurios?

A medida que pasen los años, la órbita del sistema binario habrá de divergir más de la que habría seguido sin el impacto de la nave espacial.

Rahil Makadia explicó en un comunicado que “el cambio en la velocidad orbital del sistema binario fue de aproximadamente 11,7 micras por segundo, o 4,3 centímetros por hora”. Y añadió que, ante una amenaza planetaria, un cambio tan pequeño podría ser suficiente para salvar a la Tierra:

"Con el tiempo, un cambio tan pequeño en el movimiento de un asteroide puede marcar la diferencia entre que un objeto peligroso impacte o no nuestro planeta".

Por su parte, la NASA indicó en un comunicado que “ese cambio marca la primera vez que un objeto creado por el hombre ha alterado de manera medible la trayectoria de un cuerpo celeste alrededor del Sol”.

A la intervención directa, como la misión DART, la NASA ha añadido herramientas de defensa adicionales, como la red de observatorios que componen el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés). Aunque estos sistemas no son una garantía inequívoca, han dejado de ser ciencia ficción.

