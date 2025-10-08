¿Luego de la Superluna de Octubre 2025 Cuándo Es la Siguiente en México?

¿No saliste a admirar el cielo con la superluna? En N+ te contamos cuándo será la siguiente para que no te pierdas del evento celeste y anotes la fecha en tu agenda.

Durante este fenómeno, la Luna se verá más brillante y grande por la cercanía con el planeta Tierra. Ya pasó una de las tres superlunas de los últimos meses de 2025 y en N+ te compartimos cómo lució: Así Iluminó el Cielo Nocturno la Superluna de Octubre 2025 en Imágenes y Videos.

Video: Así Luce la Espectacular Superluna de Octubre de 2025, Hoy 7 Octubre 2025

Nota relacionada: ¿Cuál es la Mejor Hora para Ver la Luna Llena Hoy y Cuántas Noches Habrá Superluna en Octubre?

¿Cuándo será la siguiente superluna?

La próxima superluna ocurrirá el día 5 de noviembre de 2025. Para que no te la pierdas, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió las mejores formas para ver la Luna llena: en un ambiente despejado, con lentes polarizados, o una tapa con un orificio, de igual forma en N+ te detallamos ¿Cómo Observarla desde Casa Según la NASA?...Y Sin Telescopio.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una superluna ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo, el cual es su punto más cercano a la Tierra.

Historias recomendadas:

FBPT