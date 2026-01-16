Telescopio Chino Comprobará Posible Origen Extraterrestre de 100 Señales de Radio

Por dos décadas el proyecto SETI recopiló miles de millones de señales de radio, con la esperanza de identificar si alguna de ellas había sido creada por una civilización alienígena. Ahora, astrónomos usarán el telescopio chino FAST para comprobar si 100 señales de radio capturadas por este proyecto tienen un origen extraterrestre.

El proyecto SETI usó el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, para recopilar señales de radio provenientes del espacio profundo.

El proyecto que permitió a cualquiera buscar vida extraterrestre desde su casa

Muchos recordarán una de las escenas más importantes de la película GoldenEye, donde James Bond, interpretado por Pierce Brosnan, enfrenta a sus enemigos en una gigantesca antena parabólica. Aquella estructura de concreto y metal era el radiotelescopio de Arecibo, ubicado en Puerto Rico.

Con 305 metros de diámetro, fue el radiotelescopio más grande del mundo. Por muchos años, una de sus principales funciones fue buscar vida extraterrestre inteligente a través del proyecto SETI (acrónimo de “búsqueda de vida inteligente” en inglés).

El telescopio de Arecibo era capaz de recibir tanta información, que los astrónomos de la época no tenían la capacidad suficiente para procesarla. Por ello, en 1999, la Universidad de California en Berkeley lanzó un proyecto revolucionario, SETI@home.

Radiotelescopio de Arecibo, que se ubicaba en Puerto Rico, y sirvió al proyecto SETI. Foto: Reuters

Gracias a este programa, cualquier persona con una conexión a Internet podía contribuir a buscar civilizaciones inteligentes desde su casa. El proyecto SETI@home empleaba un poco del CPU de los voluntarios para procesar la información recopilada por Arecibo.

Aunque cada computadora conectaba aportaba una cantidad pequeña de procesamiento, el conjunto del proyecto era pantagruélico: SETI@home llegó a realizar las operaciones de computadora más grandes del mundo, según la organización del Libro Guinness de los Récords.

Comprobarán si 100 señales de radio tienen origen extraterrestre

Entre 1999 y el 2020, SETI@home captó 12 mil millones de señales candidatas. La inmensa mayoría de estas señales posteriormente fueron descartadas por las supercomputadoras del Instituto Max Planck de Física Gravitacional, en Alemania. Del enorme conjunto han sobrevivido 100 señales con potencial para haber sido creadas por una civilización extraterrestre.

El proyecto SETI@home no solo buscaba vida, sino que esperaba encontrar señales de una civilización que comprendiera el concepto de las ondas de radio, la luz invisible que usamos hasta hoy para comunicarnos, y que fuera capaz de desarrollar antes que emitiera su huella por el universo. Pero en 2025 el telescopio de Arecibo ha dejado de operar.

En su lugar, muchas de las investigaciones radioastronómicas de gran envergadura se han mudado al telescopio FAST, ubicado en China. Sus siglas significan en inglés Telescopio Esférico de Quinientos Metros de Apertura y se ubica en la provincia de Guizhou, al suroeste del país asiático.

Este radiotelescopio será el responsable de comprobar o descartar el posible origen extraterrestre de las 100 señales seleccionadas en los 21 años del proyecto SETI@home. Los investigadores señalan que, muy probablemente, estas 100 señales hayan sido solamente interferencias de radio ajenas a cualquier civilización lejana.

Pero esto no necesariamente descartaría que haya vida inteligente allá afuera; solo indicaría que hay que buscar mejor. Eric Korpela, uno de los científicos fundadores de SETI@home, declaró al sitio Space que hay un poco de decepción en haber recopilado millones de señales sin haber encontrado señales de vida:

Sin duda, somos la búsqueda de banda estrecha más sensible de grandes porciones del cielo, así que teníamos la mejor oportunidad de encontrar algo. Así que sí, hay una pequeña decepción por no haber visto nada.

El astrónomo señaló que la tecnología de la época obligó a pasar por alto datos donde podría haberse escondido una prueba de civilizaciones extraterrestres. Por ello espera que algún día se lance un nuevo proyecto que continúe donde SETI@home se quedó:

Aún existe la posibilidad de que haya extraterrestres en esos datos y que lo hayamos pasado por alto por poco.

