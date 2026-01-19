Alerta por Tormenta Geomagnética Severa en Enero: ¿Qué Es y Cuáles Son sus Efectos en la Tierra?

Una tormenta geomagnética encendió las alertas. La NOAA advirtió que ésta alcanzó el Nivel G4 (severo) este 19 de enero de 2026, pero ¿qué son estos fenómenos y cuáles son sus efectos?, en N+ te decimos todo lo que se sabe sobre tormentas solares y por qué provocan alerta entre la población.

Días atrás la UNAM invitó a estar preparados para enfrentar tormentas solares en los próximos años, conocidas como "matatecnologías" debido a su intensidad. Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica dio a conocer que hay posibilidad de que el sol emita una llamarada igual o mayor a la tormenta de Carrington, ocurrida el 1 de septiembre de 1859.

Sin embargo este 19 de enero de 20226, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta geomagnética que tuvo lugar este lunes alcanzó el nivel G4, es decir severo, a las 14:38 horas (EST), tras la llegada de una eyección de masa coronal (CME).

Si bien a inicios de 2026 se registró una tormenta Geomagnética y Llamarada Solar, en noviembre 2025 se pudieron observar auroras boreales en algunos lugares de México, producto de la tormenta Solar registrada el día 12 de dicho mes, por lo que te explicamos cuánto duran estos fenómenos y qué debes hacer mientras sucede.

Video: Alerta por Alta Actividad Solar; Así Puede Afectar tus Dispositivos

¿Qué es una tormenta geomagnética severa y cuáles son sus efectos?

Según el NOAA, una tormenta geomagnética severa ocurre cuando el campo magnético de la Tierra sufre alguna perturbación. Es decir que los niveles de intensidad varían entre muy bajos o muy altos. Tal como ocurrió este 19 de enero, cuando los niveles de la tormenta Geomagnética alcanzaron el parámetro G4 a las 19:38 (UTC), situación que se prevé continúe hasta la noche, cuando de nuevo alcance esos niveles.

De hecho, por ello se mantiene la alerta para el 20 de enero, dado que se prevé que los niveles oscilen entre G1 y G3, es decir de leve a moderada. Mientras que para el 21 de enero, predominarán los niveles G1 debido a los efectos residuales relacionados con la eyección solar.

Entre los efectos esperados por los investigadores del NOAA están el impacto en la infraestructura tecnológica y satelital, así como variación en el voltaje eléctrico. Además de posibles periodos de afectaciones a los servicios que dependen del GPS.

Además, se espera la visualización de auroras boreales en el norte de Estados Unidos, que inclusive podrían alcanzar el sur de Alabama o el Norte de California. Por lo que aquellos que se encuentran en zonas susceptibles a la aparición de auroras boreales, se pueden permitir disfrutar de este fenómeno que durará apenas unos minutos.

Mientras que la SWPC ha notificado a las aerolíneas, la FAA, la Nasa, FEMA y NERC para mantenerse atentos dado que las rutas polares de aviación son las más susceptibles a la tormenta geomagnética, lo mismo que las comunicaciones por radio de alta frecuencia en las regiones polares.

Finalmente se pide a la población mantenerse atenta al progreso de la tormenta solar.

Video: Tormenta Solar no Generó Afectaciones en México

¿Qué provocó la tormenta solar severa hoy 19 de enero?

Tal como te explicamos anteriormente, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica detalló que la tormenta geomagnética de esta noche está relacionada con una eyección de masa coronal que se originó en el sol el 18 de enero.

Y está asociada a una enérgica llamarada solar R3 proveniente de una región de manchas solares cercanas al disco central.

Pero no se trata de cualquier evento, esta tormenta registra severa radiación solar, que excede en intensidad las tormentas climáticas especiales de octubre de 2023. Por lo que también se mantiene activa la alerta S4 (severa) por tormenta Solar.

Video: Tormenta Solar Geomagnética Provocará Auroras en Latitudes Medias del Planeta

