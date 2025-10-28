Trayectoria del Cometa 3I/ATLAS En Vivo: Link para Seguir Su Ubicación Exacta Hoy

El cometa 3I/ATLAS está en camino a su punto más cercano al Sol, por lo que muchos aficionados de la astronomía desean seguir la trayectoria hoy en vivo del tercer objeto interestelar detectado en el sistema solar, y acá te traemos el link para que puedas observar su ubicación exacta.

Es tanta la emoción y teorías que ha provocado este cometa que contiene grandes cantidades de agua y ha liberado más polvo y gas a medida que se acerca a nuestra estrella, que en notas previas ya te explicamos por qué la NASA dejó de informar sobre este evento y qué día iniciará la 'defensa planetaria'.

¿Qué pasará mañana 29 de octubre con el 3I/ATLAS?

El cometa, que fue detectado el pasado 1 de julio del 2025, alcanzará su perihelio mañana 29 de octubre de 2025. Esto quiere decir que estará en su punto de mayor cercanía con el Sol y posteriormente su trayectoria comenzará a alejarse de nuestra estrella hasta abandonar el sistema solar.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, el 3I/ATLAS alcanzará este punto máximo de acercamiento con el Sol este miércoles a las 11:33 horas del Tiempo Universal Coordinado (UTC), es decir a las 5:33 horas del centro de México.

Pese a que este objeto interestelar no representa un peligro para la Tierra, a medida que éste se adentra en el sistema solar, ha comenzado a emitir grandes cantidades de agua, superiores a las de muchos objetos semejantes del sistema solar, de acuerdo con las afirmaciones de los científicos.

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar detectado en la historia de la humanidad, ya que previamente se habían observado los objetos 1I/ʻOumuamua, en 2017, y 2I/Borisov, en 2019. Se estima que el asteroide se formó fuera de nuestro sistema solar y podría tener hasta 10 mil millones de años.

Trayectoria del 3I/ATLAS en vivo hoy

Si deseas seguir la trayectoria del cometa 3I/ATLAS hoy antes de que abandone el sistema solar, solo debes ingresar a este enlace: https://theskylive.com/c2025n1-tracker, en el cual se brinda la ubicación precisa del objeto minuto a minuto.

De igual forma, si te interesa continuar con la observación del meteoro, la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) anunció una campaña, llamada popularmente como 'Defensa Planetaria, la cual se realizará del 27 de noviembre de 20225 al 27 de enero de 2026 y tiene como objetivo de que la comunidad de observadores tenga una astrometría precisa.

