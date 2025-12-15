¿A Qué Hora es el Encendido de Alumbrado Navideño 2025 en Zócalo? Hoy Prenden Luces de Navidad

La Navidad 2025 está a punto de darlo todo en el epicentro de Ciudad de México con la decoración y el alumbrado de los edificios alrededor del Zócalo CDMX.

Así que prepara tu gorrito y suéter navideño porque te decimos cuándo y a qué hora será el encendido de las luces en la Plaza de la Constitución para que no te pierdas de este momento tan significativo para todos aquellos que gozan de las fiestas decembrinas.

Y es que aunque muchos dieron por inaugurado el Guadalupe-Reyes, con la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe en la que millones de peregrinos se dieron cita en la Basílica, oficialmente para el Gobierno de la Ciudad de México será este día cuando se dé inicio a las fiestas navideñas.

Gracias a que el personal de la Secretaría de Obras y Servicios colocó la decoración en el Zócalo de Ciudad de México y en los edificios ubicados en los alrededores de la Plaza de la Constitución, todo está listo para que disfrutemos del alumbrado navideño 2025.

¿A qué hora será el encendido del Alumbrado Navideño 2025 en el Zócalo?

De acuerdo con la agenda oficial de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el encendido del alumbrado navideño en el Zócalo CDMX será este lunes 15 de diciembre de 2025.

La hora en la que Brugada estará en la Plaza de la Constitución es a las 6:30 p.m., por lo que se espera que el encendido del alumbrado sea entre las 7 y 8 de la noche de este mismo lunes.

Así que ya lo sabes, si quieres ser testigo del momento en que el alumbrado navideño del Zócalo de Ciudad de México sea encendido, puedes acudir desde poco antes de las 6:30 p.m. para que no te pierdas ni un detalle de este esperado evento.

¿Cuándo inicia la Verbena navideña en el Zócalo de CDMX?

Además del alumbrado navideño en los alrededores de la Plaza de la Constitución, también, como cada año habrá una verbena en el Zócalo Capitalino.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de CDMX, la Verbena Navideña 2025 comenzará el sábado 20 de diciembre de 2025 y terminará el 4 de enero de 2026.

Lo mejor de todo es que las actividades de la Verbena Navideña en el Zócalo capitalino serán totalmente gratis, por lo que todas las familias que viven en Ciudad de México, podrán asistir sin preocuparse por el dinero.

