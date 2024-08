Registro de IEMS CDMX Para Convocatoria por Excepción Termina Hoy; A Esta Hora Cierra Plataforma

Está por terminar el periodo de registro a la convocatoria de ingreso de aspirantes por excepción que lanzó el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México (CDMX). Para toda la gente interesada en continuar con sus estudios de nivel preparatoria, acá te decimos a qué hora cierra la plataforma educativa hoy domingo 18 de agosto 2024.

Para que no haya ninguna duda, en una nota previa te dijimos cuándo inició el registro IEMS en CDMX y cómo hacer la solicitud de inscripción para el sorteo, para todos aquellos alumnos que desean cursar el nivel bachillerato tras no quedarse en ninguna de sus opciones del examen COMIPEMS 2024.

¿A qué hora termina el registro IEMS para la convocatoria por excepción 2024?

El registro de aspirantes concluye este domingo 18 de agosto 2024, en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México). A partir de ese horario, la plataforma educativa desactivará la opción de inscripciones y se procederá a preparar todo para el sorteo, donde se realizará la asignación de lugares a algunos de los planteles del IEMS con cupos disponibles en la capital del país.

Es de vital importancia que a la hora de hacer el trámite de solicitud, los aspirantes elijan solamente un plantel (el más cercano que tengan), pues en caso de poner dos o más, perderá su derecho a participar en el sorteo y deberá esperar hasta la siguiente convocatoria del IEMS CDMX para seguir con sus estudios o buscar otras opciones.

¿Cuándo es el sorteo IEMS CDMX para la convocatoria de ingreso de aspirantes por excepcion 2024?

El sorteo se va a realizar durante este mes y los resultados se van a dar a conocer el próximo 23 de agosto 2024, en la plataforma educativa del IEMS en CDMX. Los que resulten seleccionados serán informados del siguiente paso a seguir para culminar con su inscripción a la educación media superior.

Recuerda que todo trámite del IEMS CDMX referente a la convocaria por excepción es totalmente gratuito. Solo apresúrate antes de que termine la etapa de registro, pues no habrá solicitudes extemporáneas para esta convocatoria de 2024.

