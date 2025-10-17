La mañana de hoy, 17 de octubre de 2025, ocurrió un fuerte accidente en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX), donde dos unidades del transporte público chocaron y luego una de ellas se impactó contra un puesto semifijo de comida.

Los hechos, que ocurrieron en la colonia Industrial Vallejo, dejaron saldo de al menos 10 personas lesionadas.

En el sitio, pasajeros y testigos narraron el momento del percance; un hombre comentó que personas que se encontraban consumiendo alimentos en el puesto “salieron volando”.

Dos autobuses de transporte público chocan en el cruce de avenida Poniente 146 y Norte 35, en la colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero; una de las unidades terminó impactándose contra un puesto semifijo de alimentos.



Así ocurrió el choque en Gustavo A. Madero

El choque ocurrió antes de las 10:00 horas entre dos autobuses del transporte público, uno región Naucalpan y otro región Cuautitlán, zonas del Estado de México.

El impacto sucedió en el cruce de avenida Poniente 146 y Norte 35, colonia Nueva Industrial Vallejo, donde después una de las unidades terminó incrustándose en el puesto de comida, en el que se encontraban varios comensales.

La parte frontal de la unidad región Naucalpan quedó completamente dañada del lado izquierdo, mientras que el otro autobús quedó con afectaciones en la parte trasera y fue el que se impactó contra el puesto de lámina.

Pasajeros de las unidades, que iban llenas, narraron a N+ que los camiones iban rápido y quisieron ganarse el paso; “los dos tuvieron yo creo que la culpa”, contó Edgar Alexis.

Al menos 10 personas lesionadas

Al lugar se trasladaron de inmediato los diferentes servicios de emergencia, entre ellos elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que atendieron a alrededor de 10 personas que sufrieron golpes y diversas heridas.

De ellas, cuatro fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Magdalena de las Salinas.

Y es que además de las lesiones a los pasajeros de los autobuses, otras personas fueron afectadas por el impacto de uno de los camiones al puesto semifijo de comida.

Uno de los comensales contó que recibió un golpe por el “aventón” del vehículo, pero la misma situación ocurrió con los trabajadores del puesto; uno de ellos dijo que tenían varios clientes.

Además, narró que hace poco arreglaron la calle pero no volvieron a colocar el tope, por lo que han ocurrido varios accidentes.

Otro de los vendedores agregó que varias personas salieron proyectadas por el impacto; “salen volando para allá de acá lado, y a los trabajadores también los aventó”.

En tanto, la Policía de la Ciudad de México detuvo a los dos conductores implicados en el accidente.

Daños en puesto de comida tras impacto de autobús en CDMX. Foto: N+

