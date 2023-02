Juez Niega Reabrir Investigación por Colapso de Línea 12

Un juez de Control negó la reapertura de la investigación por el colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, como solicitaban algunos de los implicados. La defensa de las víctimas, encabezada por Teófilo Benítez, confirmó que no se reabrirá el caso.

Te recomendamos: Metro Línea 12: Usuarios Esperan Reapertura Completa

Este jueves, a su llegada a la audiencia por el caso, Teófilo Benítez dijo a medios que la defensa de los imputados buscaba la reapertura de la investigación para dilatar el proceso.

Benítez explicó lo que significa esta resolución del juez:

Implica es que ya se va a presentar la acusación y ya no hay oportunidad más y una vez que concluya esa etapa intermedia, pues ya no habrá opción de un mecanismo alterno de solución de controversia. Entonces se acaba de tomar la determinación afortunada correcta para las víctimas en el sentido de no dar curso a esa petición