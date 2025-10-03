Mujer Muere al Ser Golpeada por Convoy de la Línea 7 del Metro CDMX; Se Asomó a la Zona de Vías

Una mujer murió al ser golpeada por un tren en la estación Aquiles de la Línea 7 del Metro CDMX, por lo que se desplegaron servicios de emergencia en el transporte público; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta noche en la estación mencionada, cuando la mujer de entre 25 o 30 años de edad, sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Los testigos indicaron que la víctima se asomó hacía el túnel, con la intención de verificar si ya estaba por llegar el convoy.

Noticia relacionada: Clausuran Fiesta Clandestina con Miles de Adolescentes en la Buenos Aires, CDMX; Esto Hallaron

Sin embargo, la unidad llegó a la zona del andén y la mujer no pudo quitarse a tiempo, por lo que recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Al lugar ingresaron servicios de emergencia para atenderla, pero lamentablemente la lesión provocó su fallecimiento casi de manera instantánea.

Video: ¿Qué Pasó en la Línea 7 Hoy? Mujer Muere Tras Ser Golpeada por Convoy en Estación Aquiles Serdán, CDMX

¿Qué dijo el Metro CDMX sobre la mujer que murió en Aquiles Serdán?

Mientras los servicios de emergencia laboraban en la zona, los usuarios fueron desalojados de la estación Aquiles Serdán y se suspendió momentáneamente el servicio.

A través de sus redes sociales, las autoridades del Metro CDMX, informaron que la usuaria perdió la vida porque intentó arrojarse a la zona de vías.

Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente intentó arrojarse al paso del tren

Hasta el momento se desconoce la identidad de la joven. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), realiza las primeras investigaciones para esclarecer el caso. En tanto, se revisarán las cámaras del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para verificar los detalles del incidente.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 7. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente intentó arrojarse al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 4, 2025

El Metro CDMX indicó que el servicio en la estación Aquiles Serdán de la Línea 7, se ofrece con normalidad y pidieron a los usuarios respetar la línea de seguridad.

El llamado a los usuarios es a respetar la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajar a zona de vía

Historias recomendadas:

Clausuran Bar que Reutilizaba Vasos Desechables y Rellenaba Botellas en CDMX; ¿Qué Más Hallaron?

EPP

