Accidente Metrobús CDMX Hoy: Conductor Queda Prensado Tras Choque con Unidad de la Línea 2

Un choque entre un auto y una unidad de la Línea 2 del Metrobús en Iztacalco provocó la movilización de servicios de emergencia, debido a que el conductor quedó prensado al interior de su vehículo.

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura de la estación Tlacotal de dicha ruta que va de Tacubaya a Tepalcates.

En el lugar, elementos de Bomberos CDMX, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a ayudar en el percance, debido a que por el fuerte impacto, la parte delantera del auto quedó totalmente aplastada.

Sin embargo, al interior permanecía el conductor del vehículo de aproximadamente 40 años de edad, quien quedó prensado en la carrocería.

Video: Accidente de Metrobús Hoy: Hombre Queda Prensado luego de Choque entre Carro y Metrobús CDMX

¿Cómo ocurrió el choque entre el auto y el Metrobús de la Línea 2?

Luego de diversas maniobras lograron el rescate de la víctima, por lo que fue trasladada de emergencia hasta un hospital para recibir atención médica de urgencia.

La zona del accidente quedó acordonada por las autoridades para comenzar con las maniobras para retirar los escombros y determinar cómo ocurrieron los hechos. Debido a estas labores, el Metrobús informó que se encuentra cerrada la circulación de los carriles en ambos sentidos.

¿Qué dijeron las autoridades?

El Metrobús señaló en una Tarjeta Informativa que el accidente vial ocurrió en la avenida Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles y calle Goma, en la colonia Granjas México. Las cámaras de la unidad involucrada captaron el momento del choque.

El autobús circulaba sobre su carril confinado cuando, presuntamente, de manera súbita un vehículo particular se impactó en la parte trasera del Metrobús

Asimismo, indicó que de inmediato se dio aviso al Centro de Control desde donde solicitaron los seervicios de emergencia para auxiliar a la persona lesionada.

A bordo de la unidad de Metrobús no se reportaron personas lesionadas

Finalmente, señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), determinará su situación jurídica, por lo que colaborarán con la autoridades en todo lo que necesite.