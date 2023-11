Alcoholímetro CDMX: ¿Dónde Hay Operativo Hoy 2 de Noviembre? Hasta Esta Hora Estará

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aplicó el alcoholímetro en la Ciudad de México (CDMX) hoy jueves 2 de noviembre 2023 de forma sorpresiva y sin previo aviso en pleno Día de Muertos, por ello acá te decimos dónde hay operativo y hasta a qué hora estará.

El programa "Conduce sin Alcohol" ayuda a que los conductores no rebasen el límite de alcohol que pueden ingerir en ciertas fechas. No se tenía previsto que se implementara este día, pero debido a la gran cantidad de gente que se encuentra en las calles, las autoridades decidieron aplicarlo para salvaguardar la integridad de todos.

¿Dónde hay Alcoholímetro en CDMX hoy por el Día de Muertos 2023?

Para este 2 de noviembre el programa se aplica en toda la capital del país. Está enfocado, principalmente, para personas que manejan un medio de transporte público, como taxis y vehículos de carga.

Cámaras de N+ reportaron que durante el inicio del operativo ya se detuvo a un taxista en las calles de la Ciudad de México, porque rebasó la prueba de alcohol. Esto quiere decir que será remitido al torito y deberá pagar la multa correspondiente.

A qué hora termina el alcoholímetro CDMX este 2 de noviembre

No existe un anuncio oficial por parte de las autoridades que indique el horario específico en que se lleva a cabo el programa "Conduce sin alcohol", pero todo parece indicar que durará todo el día, hasta las 23:59 horas de este jueves.

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento de Tránsito, los conductores que no pasen la prueba de alcohol deberán pasar de 20 a 36 horas de arresto y recibirán seis puntos de penalización a la licencia para conducir. Además, el coche será remitido al depósito vehicular, salvo que una persona que no se encuentre en estado de ebriedad pueda llevarse el automóvil. Para la devolución del coche, se deberá comprobar el cumplimiento total de la sanción impuesta al infractor.



Es importante destacar que solo se aplicará una multa por el alcoholímetro de 60 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 6 mil 224 pesos, si el conductor no es el propietario del auto.

