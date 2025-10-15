Alerta Amarilla por Frío Hoy en CDMX: ¿Dónde se Esperan Temperaturas de 4 Grados?

¡Toma precauciones! Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron alerta amarilla en cinco alcaldías por la previsión de bajas temperaturas, que pueden descender hasta los 4 grados en algunas zonas.

Ante ello, aquí en N+ te presentamos todos los detalles del pronóstico del tiempo para hoy, 15 de octubre de 2025, para que tomes previsiones y evites afectaciones por el frío en la CDMX.

En un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este miércoles habrá cielo medio nublado y condiciones para lluvias ligeras aisladas, pero además dio cuenta de las bajas temperaturas en partes altas de la ciudad.

Datos sobre el clima hoy

En la noche, el termómetro marcará una temperatura de 16ºC.

También soplarán vientos de dirección Norte de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 km/h.

Habrá bajas temperaturas en partes altas del sur y poniente de la CDMX.

Activan alerta amarilla en cinco alcaldías

La SGIRPC dijo que entre las 03:00 y las 06:00 horas de mañana jueves se podrían registrar 12ºC, por lo que se espera un amanecer frío.

Pero además activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en partes altas de estas cinco alcaldías:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

En esos sitios “se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas” del 16 de octubre.

La dependencia capitalina recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Pronósticos de ráfagas máximas para este 15 de octubre de 2025. Foto: SMN

Así funciona el Sistema de Alerta en CDMX

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Cada nivel de alerta se activa dependiendo de ciertas condiciones, como la cantidad de lluvia, la intensidad del frío, el nivel de granizada, entre otros. Es decir, la clasificación indica que se activan cuando existe alguna de las siguientes condiciones meteorológicas:

Alerta Verde : Lluvias de 15 mm/24h; viento de 49 km/h; sin granizo; temperaturas altas de 30 grados, temperaturas bajas de 6 grados; sin nevada.

: Lluvias de 15 mm/24h; viento de 49 km/h; sin granizo; temperaturas altas de 30 grados, temperaturas bajas de 6 grados; sin nevada. Alerta Amarilla : Lluvias entre 15-29 mm/24h; viento de 50-59 km/h; granizo pequeño; temperaturas altas entre 30-32 grados; temperaturas bajas de 4-6 grados; aguanieve.

: Lluvias entre 15-29 mm/24h; viento de 50-59 km/h; granizo pequeño; temperaturas altas entre 30-32 grados; temperaturas bajas de 4-6 grados; aguanieve. Alerta Naranja : Lluvias entre 30-49 mm/24h; viento de 60-69 km/h; granizo mediano; temperaturas altas de 33-35 grados; temperaturas bajas de 1-3 grados; nevada ligera.

: Lluvias entre 30-49 mm/24h; viento de 60-69 km/h; granizo mediano; temperaturas altas de 33-35 grados; temperaturas bajas de 1-3 grados; nevada ligera. Alerta Roja : Lluvias entre 50-70 mm/24h; viento 70-79 km/h; granizo grande; temperaturas altas de 36-38 grados; temperaturas bajas de -2 a 0 grados; presencia de nevada.

: Lluvias entre 50-70 mm/24h; viento 70-79 km/h; granizo grande; temperaturas altas de 36-38 grados; temperaturas bajas de -2 a 0 grados; presencia de nevada. Alerta Púrpura: Lluvia mayor a 70 mm/24h; viento de 80km/h; granizo muy grande; temperaturas altas de 38 grados en adelante; temperaturas bajas de -3 grados; nevada abundante.

