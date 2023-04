La noche de este martes 18 de abril un sismo de magnitud 5.1 tomó por sorpresa a los habitantes de la Ciudad de México. Pese a que muchos aseguraron que el temblor fue perceptible de forma leve, la alerta sísmica no se activó.

Como ya es costumbre, el sismo provocó que muchas personas salieran de sus casas por precaución. Del lado vial, automovilistas detuvieron sus coches durante unos minutos. Habitantes del Sur de la Ciudad de México, como en la alcaldía Tlalpan, aseguraron que sí percibieron el movimiento.

Pese a que el temblor se sintió en varias partes de la CDMX, acá te explicamos el motivo por el que no se activó al alarma.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX durante el sismo?

De acuerdo con la Secretaria Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRP) la alerta sísmica no sonó este 18 de abirl porque la magnitud del movimiento no lo ameritó. Myriam Vilma Urzúa pidió no sobrealertar a la población tras este hecho.