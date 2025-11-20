Metro CDMX Amplía Cierres: ¿A Qué Hora Abren Estaciones Afectadas por Desfile 20 de Noviembre?

El Metro CDMX cerró varias estaciones por el Desfile del 20 de Noviembre, el cual se realizó en inmediaciones del Zócalo, no obstante, las afectaciones se extendieron a diversas líneas, por lo que usuarios resultaron afectados; estos son los detalles.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que habría cierres en aquellas estaciones cercanas al recorrido que realizarían las fuerzas armadas en el marco del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, como lo son la estación Zócalo, Pino Suárez y Allende.

Sin embargo, los cierres del Metro CDMX hoy 20 de noviembre se extendieron hasta otros extremos del primer cuadro de la ciudad.

Agradezco la comprensión de quienes utilizan la red e invito a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales para organizar sus traslados, dijo el titular del STC, Adrián Rubalcava

¿Cuáles son las estaciones cerradas del Metro CDMX hoy?

De acuerdo con las autoridades, los cierres de estaciones se encuentran en las siguientes Líneas:

Línea 1:

Isabel la Católica

Salto del Agua

Balderas

Línea 2:

Revolución

Bellas Artes

Allende

Zócalo/Tenochtitlan

Pino Suárez

San Antonio Abad

Línea 3:

Hidalgo

Balderas

Línea 8:

Salto del Agua

San Juan de Letrán

Bellas Artes

Garibaldi

Línea B:

Garibaldi

En estos puntos, los trenes no se detienen para hacer ascensos y descensos de pasajeros, por lo tanto, los usuarios deben anticipar sus traslados. De esta manera, si iban a usar alguna de las estaciones cerradas, tendrán que bajar antes o después.

Alrededor de las 14:30 horas se informó la apertura de las estaciones Pino Suárez e Hidalgo

¿A qué hora abren el resto de estaciones cerradas del Metro CDMX hoy?

A través de redes sociales, las autoridades del STC indicaron que los cierres mencionados, continuarán hasta nuevo aviso. Es decir, hasta el momento no hay una hora fija para que los usuarios puedan ingresar a las instalaciones de todas las estaciones.

Mantente atento a las actualizaciones de cierres y apertura de estaciones. Toma previsiones y planifica tu viaje

