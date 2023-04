Caso Rapera 'Inof': Fiscalía Sugiere Ausencia Voluntaria

La joven de 19 años Ana Arizbeth Soto, también conocida como Inof, desapareció hace cinco días en Ecatepec.

Inof es una rapera conocida por su talento para improvisar rimas y participar en batallas de estilo libre o freestyle.

Fue vista por última vez el 8 de abril, a bordo de un mototaxi. Familiares y amigos han organizado brigadas de búsqueda.

Fernando Soto, hermano de Inof, precisó:

La búsqueda de la rapera mexicana Ana Arizbeth Soto Font, conocida como Inof, comenzó desde la estación del Metro Río de los Remedios, en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec, Estado de México.

Iban familiares, activistas y amigos de la joven, que se encuentra desaparecida desde el pasado 8 abril, día en el que salió de su casa, en la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón, rumbo a Ecatepec.

La madre de Inof expuso:

Avanzaron en sentido contrario de los automovilistas, pegaron y repartieron hojas de búsqueda.

Édgar Soto, padre de Inof, comentó:

Estamos sacados de onda, no sabemos nada de ella, no se comunica con nosotros; le marcamos a su teléfono y no contesta, nos manda a buzón. Es tranquila, normal, las discusiones de familia de que 'bájate, vamos a comer; busca trabajo', como ahorita no está estudiando, pero es normal