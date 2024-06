Sujetos Asaltan a Abuelita en Pasillos de un Supermercado en CDMX

¡De terror! Una abuelita fue asaltada dentro de un supermercado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer identificada como María Antonieta “N”, de 69 años de edad, fue a realizar sus compras a una tienda Soriana ubicada en San Jerónimo.

Luego de ser atacada por 4 sujetos, la adulta mayor acudió con el personal de la tienda para pedirles ayuda, sin embargo, le mencionaron que no tenían cámaras.

La mujer se percató de que otra señora también había sido víctima de un robo casi minutos antes que ella y con el mismo modus operandi; al intentar hacer algo al respecto, la sacaron de la sucursal.

Por esta razón, la hija de María realizó la denuncia a través de redes sociales, donde explicó la manera en la que su madre fue atacada.

En la tienda no solo se negaron a ayudarla, también le insistieron en que no tenían cámaras y la expulsaron.

Tras exhibir el delito y el actuar del personal de la tienda, la abuelita acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para realizar la denuncia correspondiente, por la cual se abrió la carpeta de investigación CI-FIAO/UAT-AO-4/UI-1 S/D/04104/06-2024.

La víctima relató a las autoridades que fue a hacer sus compras a la tienda Soriana, en San Jerónimo.

Mientras estaba en el área de frutas revisando algunos mangos, se le acercó una mujer a preguntarle “si estaban buenos”.

Debido a que la actitud de la mujer le pareció sospechosa, no respondió y se alejó del sitio. La ladrona tiró los mangos y tres hombres se acercaron a amagar a la abuelita.

María fue despojada de su dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Difícil no suponer que los de seguridad (de la tienda) estaban involucrados en el asalto

