¿Asistirás a Marcha Zombie y Desfile de Alebrijes? Así Estará el Tiempo el Fin de Semana en CDMX

Si vas a asistir al desfile de Alebrijes Monumentales y a la Marcha Zombie en la capital del país, en N+ te presentamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana en la CDMX. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional para el sábado 18 de octubre de 2025 se espera un día nublado con viento variable de rachas de 20 kilómetros por hora.

¿Qué temperaturas se espera en la CDMX para este sábado 18 de octubre 2025?

Se esperan temperaturas mínimas , en las primas horas, de 12 grados .

, en las primas horas, de . Se esperan temperaturas máximas de 24 grados en la tarde.

¿Lloverá el sábado 18 de octubre de 2025?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé un 60% de probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en la Ciudad de México, el sábado 18 de octubre de 2025.

¿A qué hora y dónde será la marcha Zombie 2025 en la CDMX?

Para la Marcha Zombie 2025 se hará la coreografía de “Thriller” de Michael Jackson frente al Monumento a la Revolución y será gratuito, y se pide a los asistentes donar arroz, frijol o un alimento no perecedero para la colecta que se realiza cada año.

La marcha zombie se realizará el sábado 18 de octubre.

se realizará el sábado 18 de octubre. La coreografía “Thriller” de Michael Jackson será a las 15:40 horas .

. La marcha zombie será a las 16:00 horas del Monumento a la Revolución al Zócalo de la CDMX.

