Aumentan Casos de Montachoques de Supermercado en CDMX

En los últimos días, algunos clientes de supermercados han denunciado robos con un método similar al que usan los llamados montachoques.

Los delincuentes operan regularmente en horarios concurridos y sus víctimas suelen ser mujeres con bolsos grandes, acompañadas de niños, o bien adultos mayores.

Es un delito que prácticamente no se denuncia y que al menos hasta ahora, había pasado casi desapercibido.

La actriz Berenice Mastretta denunció en sus redes sociales haber sido víctima de estos delincuentes durante su visita a un supermercado.

De pronto, la señora que me iba a chocar por primera vez, veo como viene de frente, me choca frontalmente, me empieza a gritonear, avienta mi carrito hacia un lado, pero en eso siento que mi bolsa medio sale volando y en ese momento me sacan la cartera